Đúng buổi sáng ngày 20/7: 3 con giáp tài lộc hậu hĩnh, tiền bạc vượng phát trúng số tiền tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 19/07/2023 11:00

Tử vi 12 con giáp tiên đoán có 3 con giáp may mắn hốt trọn tài lộc, phất lên như "diều gặp gió" vào thời điểm này.

 

Tuổi Tý

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý trong thời gian này khá tốt. Bản mệnh đã có được những cơ hội hiếm có để khẳng định lại năng lực của mình. Con giáp này có thể giành được những thành tích khá đáng nể.

Sau bao khó khăn thì cuối cùng đến thời gian này, đường tài lộc của tuổi Tý cũng dần tốt lên. Bản mệnh giành được thành công trong công việc, đồng nghĩa với việc có cơ hội để tăng lương thăng chức, cải thiện đời sống cho mình. Đương nhiên việc thể hiện năng lực xuất chúng là điều đáng mừng song tuổi Tý cũng cần phải học cách khiêm nhường, sống đừng khoe mẽ quá mức.

Đúng buổi sáng ngày 20/7: 3 con giáp tài lộc hậu hĩnh, tiền bạc vượng phát trúng số tiền tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết người tuổi Thân có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Cho dù không đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh chóng nhưng người tuổi Thân có phương pháp, hành động thông minh, từng bước đạt được thành công một cách vững vàng.

Đây cũng chính là điểm mạnh chứng tỏ sự trưởng thành của người tuổi Thân. Bản mệnh chậm hơn một chút nhưng đảm bảo thu hoạch triệt để, tiến độ phát triển ổn định.

Đúng buổi sáng ngày 20/7: 3 con giáp tài lộc hậu hĩnh, tiền bạc vượng phát trúng số tiền tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cũng có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Thêm nữa, người tuổi Thân tính tình sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Trong thời gian này Thân có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

Tuổi Dậu

Dậu trời sinh thông minh lạnh lợi, nhiều ý tưởng, biết đối nhân xử thế, lại có khiếu hài hước, giỏi ăn nói nên dễ được mọi người yêu quý và tin cậy. Dậu cũng là những người sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc cao, nói được làm được, sống biết điều nên được những người xung quanh yêu quý.

Đúng buổi sáng ngày 20/7: 3 con giáp tài lộc hậu hĩnh, tiền bạc vượng phát trúng số tiền tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang thời gian này con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên. Dậu trút được ưu phiền, thu nhập tăng lên đáng kể, áp lực cuộc sống tan biến. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Thời gian này, nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Dậu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

'Phật Bà tỏa sáng' ban phước lành cho 3 con giáp vào ngày 20/7: Tài lộc ùn ùn kéo tới, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được số tiền rất lớn

'Phật Bà tỏa sáng' ban phước lành cho 3 con giáp vào ngày 20/7: Tài lộc ùn ùn kéo tới, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được số tiền rất lớn

Đúng thời điểm này, 3 con giáp rũ sạch vận xui, tình - tiền đỏ thắm, túi tiền rủng rỉnh, cuộc sống tràn đầy hy vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 19/7 tu vi ngay 20/7 tu vi ngay 21/7

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son