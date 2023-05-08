Đúng 9h5p ngày mai, thứ Ba (09/05/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, đổi vận đổi đời, ung dung hưởng lộc

Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Tháng 5 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần báo hiệu bản mệnh được quý nhân che chở trong việc tìm ra con đường phát triển của mình trong tương lai. Nhờ vậy, bạn càng thêm tự tin về lựa chọn của bản thân.

Con giáp này dần hiểu được điều mình muốn là gì, cũng biết thế mạnh của mình nằm ở đâu. Nhờ đó mà Dần đã hoạch định được tương lai cho bản thân với những kế hoạch đầy tính khả thi. Bạn chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi.

Trong vấn đề tình cảm, dù thời gian này khá bận rộn cho những kế hoạch cá nhân, song những chú Hổ vẫn cố gắng dành thời gian để chăm lo cho mối quan hệ của mình. Nhờ vậy, giữa bạn và nửa kia hạn chế được rất nhiều hiểu lầm không đáng có, tình cảm rất ổn định.

Giờ tốt: 9h - 11h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tháng 5 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!