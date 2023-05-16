Đúng 9h sáng thứ Tư ngày 17/05/2023: 3 con giáp được THẦN PHẬT nâng đỡ, lộc lá tấp nập, gặt hái được nhiều thành công như ý

Tâm linh - Tử vi 16/05/2023 16:40

Đúng 9h sáng ngày 17/5 này, 3 con giáp dưới đây được Tam hội nâng đỡ, dễ thành triệu phú, thăng quan tiến chức trong tầm tay.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, vào 9h sáng ngày 17/5, tuổi Tuất là một trong những con giáp may mắn, trọn vẹn đủ đường, từ chuyện tài vận, đến chuyện sức khỏe, tình duyên, khiến nhiều con giáp khác phải ghen tị.

Tuổi Tuất có được những điều tuyệt vời nói trên là do 2 lý do. Thứ nhất, tuổi Tuất là con giáp có nhiều khoảng thời gian "đỏ" nhất. Thứ hai, tuổi Tuất là con giáp duy nhất chỉ có 2 tháng vận hạn trong năm mà trong đó họ cần chú ý hơn bình thường, đó là các tháng 10 và tháng 12 âm.

Như vậy có thể thấy, thời gian khó khăn của tuổi Tuất tập trung vào dịp cuối năm, và cũng rất ít, nên cuộc sống của họ có thể nói là vô cùng trôi chảy, thuận lợi, bình an, hầu như chẳng phải lo lắng điều gì.

Đúng 9h sáng thứ Tư ngày 17/05/2023: 3 con giáp được THẦN PHẬT nâng đỡ, lộc lá tấp nập, gặt hái được nhiều thành công như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, những người tuổi Dần rất độc lập, biết suy nghĩ, có lý tưởng. Họ tuy phải chịu nhiều thiệt thòi khi còn nhỏ nhưng sẽ nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường.

Người tuổi Dần rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Dần còn biết ăn nói, giao tiếp khéo léo, được quý nhân yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ. 9h sáng ngày 17/5, họ nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần. Trong thời gian này, những người tuổi Dần có thể thu về nhiều tài lộc, đường công danh vô cùng thênh thang, khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. Những chú Hổ hãy tranh thủ nắm bắt lấy thời cơ ngàn năm có một này nhé!

Đúng 9h sáng thứ Tư ngày 17/05/2023: 3 con giáp được THẦN PHẬT nâng đỡ, lộc lá tấp nập, gặt hái được nhiều thành công như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong thời gian này, tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Nhưng cung tạo thành là lục hợp nên không quá lo ngại. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng.

Đúng 9h sáng ngày 17/5, Mộc vượng hóa Thủy, thể hiện cho tài hoa tiến bộ, tâm tình vui vẻ, nhiều ánh mặt trời và ít tiêu cực. Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Hợi dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám "động chạm" đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Ngoài ra, Thái Tuế Nhâm Mộc còn là sao Thực Thần – sao phát tài của tuổi Hợi nên sẽ gặp nhiều điềm lành, có được cả danh lẫn lợi, cuộc sống nhẹ nhàng, tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Đúng 9h sáng thứ Tư ngày 17/05/2023: 3 con giáp được THẦN PHẬT nâng đỡ, lộc lá tấp nập, gặt hái được nhiều thành công như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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