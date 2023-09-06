Đúng 9h sáng ngày 6/9/2023: 3 con giáp bội thu tài lộc, đạp trúng hố vàng, tiền bạc phú quý khỏi phải bàn

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 08:31

Tử vi cho biết sự nghiệp - tài lộc của 3 con giáp sau lên như diều gặp gió, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán.

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Trong công việc, người tuổi Hợi siêng năng, có trách nhiệm, đã nói là làm. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết bắt đầu từ hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong tháng này, người tuổi Hợi dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội.

Đúng 9h sáng ngày 6/9/2023: 3 con giáp bội thu tài lộc, đạp trúng hố vàng, tiền bạc phú quý khỏi phải bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu vô cùng may mắn trong việc kinh doanh, buôn bán, nghề tay trái hay làm thêm. Con giáp này có lộc buôn bán, đặc biệt những người kinh doanh ẩm thực, được khách ủng hộ.

Tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Tuổi Sửu có lộc ăn, lộc đi buôn, người nào dáng dấp càng tròn trịa thì tiền vào càng nhanh. Sẽ có những kẻ ghen ăn tức ở nói ra nói vào nhưng làm như vậy chỉ giúp bản mệnh khấm khá hơn mà thôi.

Ngược lại vận trình tình cảm không mấy tươi sáng. Con giáp này có thể làm chuyện mình thích làm, kết giao với những người xứng đáng nhưng đừng tiếc những kẻ chỉ biết lợi dụng. Lúc vui vẻ thì thấy bạn mà lúc có việc thì bạn toàn mất tích, bịa đủ lý do kêu bận.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 9h sáng ngày 6/9/2023: 3 con giáp bội thu tài lộc, đạp trúng hố vàng, tiền bạc phú quý khỏi phải bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi hôm nay ngày 6/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý tinh thần phấn khởi khi lập được công lao lớn.  

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc cần bạn hỗ trợ đắc lực, lập nên thành tựu lớn, chiến công nhiều người ngưỡng mộ.

Tình cảm: Hôm nay bạn có tình cảm khá oái ăm, bạn chưa xác định được rõ mối quan hệ giữa hai bên.

Tài lộc: Nắm bắt tài lộc tốt, vận dụng cơ hội nắm bắt phát triển.

Sức khoẻ: Cố gắng rèn luyện bản thân cho tốt, không để sức khỏe làm mệt mỏi lúc làm việc.

Đúng 9h sáng ngày 6/9/2023: 3 con giáp bội thu tài lộc, đạp trúng hố vàng, tiền bạc phú quý khỏi phải bàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Tư (6/9/2023): 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Tư (6/9/2023): 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Tử vi dự báo rằng trong ngày 6/9/2023, tài lộc của 3 con giáp sau vượng phát bất ngờ, phú quý ngay trong tầm tay.

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