Đúng 9h sáng nay, thứ Tư (6/9/2023): 3 con giáp vướng hạn tam tai, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương

Bước sang thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng 6 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của Ngọ không được yên ổn. Buôn bán dễ gặp tiểu nhân cạnh tranh, khách hàng khó tính. Làm công ăn lương thì dễ bị chia bè kéo cánh, phải giải quyết những việc không đâu.

Vận tài lộc cũng kém may, khả năng cao là bản mệnh lại có trạng thái lạm dụng tài chính khi chiêu tiêu thiếu kiểm soát, dễ mất tiền. Sẽ có những ngày tự dưng thấy mình như dưới vực thẳm, bế tắc, chỉ muốn lao vào kiếm tiền quên ăn quên ngủ.

Bù lại con giáp này được đón nhận tin vui tình cảm. Khi yêu thương ai đó, món quà tuyệt vời nhất bản mệnh có thể dành tặng họ chính là sự hiện diện của mình. Gia đình bản mệnh cũng vậy, không cần giàu sang, chỉ cần cùng nhau sống yên bình và cố gắng là đủ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 6/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tin tưởng bản thân, không muốn bị ảnh hưởng bởi người khác.

Công việc: Người tuổi Tuất công việc bạn luôn tin tưởng bản thân, không muốn người khác ảnh hưởng đến những quyết định của bạn trong công việc.

Tình cảm: Tâm tư tình cảm mỗi khi buồn luôn có người tâm sự, chia sẻ cùng bạn.

Tài lộc: Biết thiết kế gói đầu tư cho bản thân hợp lí.

Sức khoẻ: Ngủ đủ giấc, vận động nhiều hơn, tránh để bản thân mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!