Đúng 9h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 07:05

3 con giáp sau tràn đầy may mắn, rũ bùn đứng dậy đổi đời, tiền khủng đổ về ngập nhà, phát tài phát lộc không phanh.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 22/11/2023 hôm nay, tuổi Dần được hỗ trợ mạnh mẽ, giúp mọi công việc diễn ra thuận lợi. Điều này đến từ việc con giáp này hiểu rõ về khả năng cá nhân và biết cách khai thác chúng vào đúng thời điểm.

Không chỉ về công việc, tài chính của tuổi Dần cũng rất lạc quan. Thu nhập ổn định giúp con giáp này không phải lo lắng quá mức về chi tiêu hàng ngày. Bản mệnh luôn tuân thủ kế hoạch đã đề ra nên dễ dàng quản lý tài chính cá nhân và gia đình.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của tuổi Dần chưa được thuận lợi như mong đợi. Áp lực từ sự xung đột của ngũ hành dường như làm gia tăng mâu thuẫn trong các mối quan hệ và tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 9h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, sắm xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ là người khá thẳng tính vì vậy dễ làm mất lòng người khác.

Người tuổi này không quan tâm đến những chuyện vụn vặt. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác khó khăn mà không nề hà gì, cũng không màng báo đáp. Cũng bởi nét tính cách này mà họ được những người khác yêu mến, tôn trọng.

Thời gian gần đây, tài vận của con giáp tuổi Tuất không được tốt cho lắm. Họ chịu tác động ngoại cảnh, lại bị tiểu nhân ngáng đường nên mưu sự không thành.

Đúng 22/11, tài vận của người tuổi này ngày một khởi sắc.

Người làm công ăn lương cũng sẽ sớm thăng quan tiến chức. Lúc này, họ cần tập trung nắm bắt thời cơ thì sẽ có cơ hội đổi đời. Người tuổi Tuất kiếm được nhiều tiền, tích lũy được của cải, cuộc sống ngày càng lên hương.

Đúng 9h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, sắm xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tận tâm vào những việc bạn yêu thích.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão tất bật với công việc, chưa chủ động thời gian rảnh, làm việc bạn yêu thích. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão thoả thích làm việc bản thân yêu thích cùng người mình yêu.

Tài lộc: Cẩn thận tài lộc, khi đang có nhiều người muốn vay mượn. 

Sức khoẻ: Bản thân còn nhiều khó khăn với việc ăn uống.  

Đúng 9h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, sắm xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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