Đúng 9h sáng nay, thứ Năm (5/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, gánh vàng mỏi lưng, giàu sang đổi vận bất ngờ

Tử vi hôm nay ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần công việc đã có những ổn định cần có, bạn tập trung vào công việc gia đình.

Tình duyên: Người tuổi Dần trong tình yêu quyết đoán, luôn đưa ra những quyết định dứt khoát, không bi lụy.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đang nỗ lực xây dựng lại công việc của gia đình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc đã có những thay đổi, cố gắng hoàn thành mục tiêu tài chính ngay khi có thể.

Sức khỏe: Thường xuyên tiệc tùng, sức khỏe có sụt giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất sẽ đón những điều may mắn trong tháng 10/2023. Con giáp này trung thành và dũng cảm, sẽ luôn duy trì thái độ tích cực để đối mặt với nhiều thử thách khác nhau.

Trong ngày mới (5/10) này, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người sẽ cho họ sự chỉ dẫn và giúp đỡ quý báu. Quý nhân của họ có thể là một người lớn tuổi, một người bạn hoặc một ông chủ. Nhờ được quý nhân dìu dắt, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, tích lũy tài sản.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 5/10/2023, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bản mệnh vẫn có lợi.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà tuổi Thìn quên cả việc chăm lo cho bản thân, hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi.

Về mặt tình cảm, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bản mệnh, nguyên nhân là bởi tuổi Thìn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.