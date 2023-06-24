Đúng 9h sáng nay, thứ bảy 24/06/2023: 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc bất ngờ giàu có rực rỡ

Tử vi ngày 24/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ kiên nhẫn trong các dự án đầu tư mạo hiểm.

Tình cảm: Bạn là người lãng mạn và tình cảm, luôn trân trọng và chăm sóc đối tác của mình.

Công việc: Bạn có tài năng và sự sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, sự linh hoạt và khả năng thích ứng của bạn sẽ giúp bạn thành công trong công việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn có khả năng quản lý tài chính thông minh và có sự nhạy bén trong việc nhận biết cơ hội kinh doanh.

Sức khoẻ: Để duy trì sức khoẻ tốt, hãy tập trung vào việc thực hiện các hoạt động thể dục đều đặn và duy trì một lối sống cân đối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang ngày mới, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hầu hết những người tuổi Sửu đều mang tính cách hiền lành, thích dĩ hòa vi quý. Trong công việc, họ đặc biệt cẩn trọng, tỉ mỉ và khá cầu toàn. Họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Đó cũng chính là lý do khiến người tuổi Sửu trở thành một người bạn làm ăn hữu hảo, có thể tin tưởng được.

Bước sang ngày mới, người tuổi Sửu có phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân nên việc làm ăn, buôn bán ngày càng xuôi thuận. Vận trình của họ suôn sẻ từ thời điểm hiện tại đến tận cuối năm.

Nhờ ký được các hợp đồng quan trọng, con giáp này thu lời lớn, tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người. Những người buôn bán nhỏ cũng buôn may, bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.