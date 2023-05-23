Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/05/2023: 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc ùa đến cửa

Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Tháng 5 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy Tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào khi hoàn thành được một mục tiêu nào đó mà bản thân vẫn mong ngóng từ lâu. Có Chính Ấn tương trợ, sau bao gian khó thì cuối cùng người tuổi này cũng đã đạt được những thành tựu xứng đáng.

Cũng trong ngày này, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng phát triển năng lực của mình. Sự nhanh nhẹn và nhạy bén với thị trường giúp bản mệnh làm đâu thắng đó, bội thu lợi nhuận, bỏ xa đối thủ sau lưng.

Lại thêm ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có khoảng thời gian yên vui, lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn muốn đồng lòng, nắm tay vượt qua tất cả. Người độc thân hài lòng với tình trạng hiện tại, không quá sốt ruột khi duyên chưa tới.

Công việc: Vận trình sự nghiệp trong ngày của người tuổi Thìn chưa có thay đổi rõ rệt, cố gắng đừng lo nghĩ những việc không thiết thực sẽ xảy ra.

Tình duyên: Tuổi Thìn tình cảm của bạn và đối phương trong ngày đang chuyển biến tích cực sau những trận cãi vã lớn.

Sức khỏe: Bạn hãy chú ý mang theo thiết bị y tế đầy đủ.

Tài chính: Người tuổi Thìn lo lắng nhiều việc, cơ thể dễ dẫn đến suy nhược.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tổng thể của người tuổi Thân ổn định và tốt lành trong tuần này. Trong đó, bạn dễ bị người khác lừa gạt, làm chuyện sai trái khi gặp vấn đề trong công việc vào thứ Ba. Các ngày thứ Sáu và thứ Ba sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Quý Nhân nên mọi khó khăn đều được giải quyết một cách êm đẹp.

Công việc: Người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần mới nên hãy tận dụng cơ hội này để tỏa sáng với những đề xuất, ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Quan trọng là người tuổi này cũng cần phải liên tục hành đông, rút kinh nghiệm cũng như sửa sái để dần hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu giảm nhẹ. Tiểu Hao cho biết, những món đồ lặt vặt cũng khiến cho con giáp này hao hụt một khoản không nhỏ. Chính vì thế, bạn cần nhắc nhở bản thân giảm bớt việc mua sắm những món đồ không cần thiết, đồng thời chớ nên nhẹ dạ cả tin cho người khác mượn tiền.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang khởi sắc. Người độc thân có cơ may được nhiều người khác giới chú ý đến trong tuần này. Đồng thời, bạn đừng ngại chấp thuận những buổi hẹn hò, gặp gỡ vì đó chính là cơ hội để bạn có thể thoát khỏi cuộc sống độc thân bao lâu nay.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.