Đúng 9h sáng nay, Chủ nhật (07/05/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để cưới vợ, tậu xe, mua nhà

Tâm linh - Tử vi 07/05/2023 08:49

Tử vi 12 con giáp tháng 5 cho biết 3 tuổi sau sẽ thu hoạch 'quả ngọt' lớn về tài lộc, sự nghiệp, tình duyên.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 7/5/2023 hôm nay gây những tác động tiêu cực lên vận trình ngày của tuổi Dần. Con giáp này được cảnh báo nên chú ý tới tiền bạc của mình, đề phòng lừa đảo, trộm cắp hay vay mượn khó đòi.

Tuổi Dần cũng cần phải kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng để khẳng định năng lực của mình trong công việc. Chỉ khi đó bản mệnh mới nhận được thành quả như mình mong muốn. Còn nếu cứ nóng vội muốn trông thấy kết quả mà bỏ qua quá trình, con giáp này có thể sẽ chẳng có thứ gì.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần cũng gặp nhiều nỗi buồn phiền. Con giáp này những tưởng sự chân thành của mình có thể đổi lấy trái tim của đối phương nhưng hóa ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 9h sáng nay, Chủ nhật (07/05/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để cưới vợ, tậu xe, mua nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Xem tử vi chính xác nhất người tuổi Mão trở nên hào hứng với công việc hơn dưới sự che chở của Tỷ Kiên. Nhờ vậy, bạn có thể tạo ra nhiều giá trị vượt trội. Nhân cơ hội này hãy chứng minh cho mọi người xung quanh thấy khả năng thật sự của bạn có thể đến mức nào. 

Sự quyết đoán cũng đã giúp cho người tuổi này thu tài lộc về tay, thời cơ không phải lúc nào cũng có nên cần quyết định nhanh và dứt khoát. Chính vì hiểu được điều đó, bạn có thể thu được kết quả thành công rực rỡ, tiền bạc vô cùng dồi dào. 

Ngũ hành xung khắc lại cho thấy bạn đang gặp phải những chuyện không vui vẻ trong mối quan hệ tình cảm. Có lẽ bản mệnh và người ấy không còn được gắn kết như xưa, tạo ra khoảng cách đủ để kẻ thứ ba có cơ hội chen ngang vào.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất

Đúng 9h sáng nay, Chủ nhật (07/05/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để cưới vợ, tậu xe, mua nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Bước sang tháng, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ.

Đúng 9h sáng nay, Chủ nhật (07/05/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để cưới vợ, tậu xe, mua nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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