Đúng 9h sáng mai, thứ Tư (6/9): 3 con giáp gặp tai ương, hao tài tốn của đầu tháng, đen cả tình lẫn tiền, chú ý mạnh về phương diện sức khỏe

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Thìn vô cùng bấp bênh. Con giáp này đang có ý định thôi việc, nghỉ phép dài hạn hoặc kiếm việc mơi. Bản mệnh quá chán với hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại, chỉ muốn tìm một môi trường mới để thay đổi cuộc sống.

Tình cảm lại có phần ảm đạm. Hãy nhớ người tốt thì trân trọng, kẻ xấu thì rời xa, bản thân mình còn chưa biết tự yêu thương thì đừng mong chờ người khác. Chuyện gia đình đừng đem ra ngoài kể cho người ngoài nghe bởi họ chỉ biết hóng chuyện chứ ít ai có thể biết thông cảm.

Vận tài lộc nảy nở bởi tuổi Thìn biết trân trọng những đồng tiền kiếm ra, có thể chưa nhiều nhưng là mồ hôi và công sức, luôn cố gắng làm được nhiều hơn thế. Nay kiếm được ít thì ngày mai cố gắng kiếm thêm chút, tích tiểu thành đại.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thương Quan giáng họa cản trở con đường làm ăn của Mùi trong hôm nay. Ở nơi làm việc, dù có năng lực nhưng Mùi có thể trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và những điều tiếng xấu do ghen ghét nhau. Bên cạnh đó những bạn muốn khai trương hay nhập trạch cũng nên tránh ngày này ra.

Ngũ hành Mộc Thổ bất dung cho biết Mùi khá thẳng thắn nên đôi khi làm mất lòng người khác mà không hề hay biết. Dẫu biết rằng bạn không có ý xấu nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, đừng tự mình hủy hoại đi mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 6/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay hạn chế những chỗ đông người, đừng để người khác nói xấu bạn khi bạn không làm những điều đó.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công việc chú ý lời ăn tiếng nói, không giao lưu với những người thường buông chuyện trong công ty.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm có tiến triển tốt, bạn và đối phương đã có nhiều thời gian bên cạnh nhau.

Tài lộc: Tiền bạc không vì người khác mà thay đổi, bạn hãy cố gắng giữ lập trường của bản thân.

Sức khoẻ: Bữa ăn chính không nên bỏ, chú ý các món ăn nhẹ, thanh đạm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!