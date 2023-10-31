Đúng 9h sáng mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp lật ngược số mệnh, giàu sang trong tay, bạc vàng đầy nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tử vi 1/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay khó tính khi không ai hiểu được ý bạn mong muốn.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn khó tính, luôn muốn theo ý muốn bản thân.

Tài lộc: Lộc đến bất ngờ, nhưng bạn nên cẩn trọng.

Sức khoẻ: Nóng người, dễ nhiệt miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Không chỉ là người thông minh, hóm hỉnh và giỏi giao tiếp, tuổi Thân còn rất linh hoạt và thích theo đuổi những điều mới mẻ.

Nếu như khoảng thời gian trước, tuổi Thân gặp phải vô số rắc rối trong công việc, đúng 1/11/2023, con giáp này có thể yên tâm phần nào. Họ sẽ có thêm nguồn thu nhập và cơ hội kiếm lợi nhuận thông qua đầu tư hoặc các dự án hợp tác. Ngoài ra, sự nhanh nhạy và tinh tế giúp con giáp này chiếm được sự yêu mến của người xung quanh nên làm gì cũng thuận lợi.

Để có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh, người tuổi Thân nên chú ý hơn đến sự hợp tác và giao tiếp trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Đặc biệt, họ cần duy trì thái độ tích cực để đối phó với những thử thách có thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 1/11/2023, tuổi Tỵ tài lộc vượng sắc. Con giáp này chăm chỉ, siêng năng, phát huy được khả năng, thành quả nhận được vô cùng xứng đáng. Nếu biết quản lý tài chính hợp lý, bản mệnh sẽ không phải lo lắng quá nhiều đến chuyện tiền bạc.

Các mối quan hệ trong công việc cũng vô cùng thuận lợi. Con giáp này may mắn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Đôi bên luôn sẵn sàng chỉ ra những điểm còn thiếu sót và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho nhau.

Vận trình tình cảm mang đến nhiều niềm vui cho tuổi Tỵ. Bản mệnh và nửa kia có thể tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau. Hạnh phúc luôn là điều mà ai mong muốn và theo đuổi trong cuộc sống, hãy trân trọng những khoảnh khắc mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.