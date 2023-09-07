Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp được quý nhân chiếu cố, tài lộc vượng phát, công danh viên mãn

Ngày mới Tam Hợp cục dự báo công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Nhờ cát khí lan tràn, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Bên cạnh đó, Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/8/2023, tuổi Mão may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình.

Ngày này bản mệnh trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã, đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác.

Tài chính ổn định, tuy nhiên vì tuổi Mão vẫn luôn lo lắng, canh cánh trong lòng chuyện tiền bạc nên có thể sẽ khó ngồi im quá lâu. Đầu tư kinh doanh trong thời điểm này cũng là ý kiến không tồi, nhưng bản mệnh cần tìm hiểu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay quản lí tốt, hiệu suất công việc cao.

Công việc: Người tuổi Tỵ cần tập trung vào việc hoàn thành những nhiệm vụ đang chờ đợi bạn và đạt được hiệu suất làm việc tốt nhất.

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn tạo dựng mối quan hệ ổn định và thấu hiểu hơn về người thân yêu.

Tài lộc: Sự quản lý tài chính thông minh và khả năng đầu tư có lợi sẽ giúp tăng thu nhập.

Sức khoẻ: Duy trì thể lực và vận động đều đặn, cố gắng thư giãn để duy trì sức khỏe tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.