Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp có số hoàng kim, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng, hưởng hết tài lộc của thiên hạ

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đã gặp sự cố trong lúc tìm công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc đang gặp chút sự cố chưa thể giải quyết ngay.

Tài lộc: Luôn giữ vững ý định khi đầu tư, bạn không bỏ hết tiền vào một chỗ.

Sức khoẻ: Dành thời gian vào công việc, quên cả ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ là người siêng năng, chăm chỉ và thực tế.

Đúng 27/10, những nỗ lực và sự chăm chỉ của người tuổi Tỵ sẽ được cấp trên ghi nhận và mang đến cho con giáp này một số lợi ích tài chính bất ngờ. Tuy nhiên, tuổi Tỵ cần phân chia thời gian hợp lý, tránh làm việc quá sức mà bỏ bê sức khỏe thể chất và tinh thần.

Con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình và tìm cách cân bằng giữa công việc - cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy. Với tư duy cởi mở và tích cực, bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Con giáp này hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này lại không quá thuận lợi. Có lẽ bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên mất việc quan tâm đến nửa kia. Hãy nhanh chóng cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.