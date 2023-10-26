Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp có số hoàng kim, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng, hưởng hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 15:33

Đúng 9h sáng mai (27/10), 3 con giáp sau tài chính vượng phát bất ngờ, lên đời đổi vận, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đã gặp sự cố trong lúc tìm công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc đang gặp chút sự cố chưa thể giải quyết ngay.   

Tình cảm: Tình cảm chân thành thường được đền đáp xứng đáng.

Tài lộc: Luôn giữ vững ý định khi đầu tư, bạn không bỏ hết tiền vào một chỗ.  

Sức khoẻ: Dành thời gian vào công việc, quên cả ăn uống. 

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp có số hoàng kim, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng, hưởng hết tài lộc của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ là người siêng năng, chăm chỉ và thực tế.

Đúng 27/10, những nỗ lực và sự chăm chỉ của người tuổi Tỵ sẽ được cấp trên ghi nhận và mang đến cho con giáp này một số lợi ích tài chính bất ngờ. Tuy nhiên, tuổi Tỵ cần phân chia thời gian hợp lý, tránh làm việc quá sức mà bỏ bê sức khỏe thể chất và tinh thần.

Con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình và tìm cách cân bằng giữa công việc - cuộc sống.

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp có số hoàng kim, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng, hưởng hết tài lộc của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy. Với tư duy cởi mở và tích cực, bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Con giáp này hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này lại không quá thuận lợi. Có lẽ bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên mất việc quan tâm đến nửa kia. Hãy nhanh chóng cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp có số hoàng kim, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng, hưởng hết tài lộc của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10: 3 con giáp được quý nhân tặng lộc phú quý, gặp thời vượng phát, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10: 3 con giáp được quý nhân tặng lộc phú quý, gặp thời vượng phát, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10/2023, 3 con giáp sau tài vận dồi dào, có thể tạo dựng được khối tài sản đồ sộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi ngày 27/10 tử vi ngày 27/10/2023 tuổi ngọ tuổi tỵ tuổi sửu

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn