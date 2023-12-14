Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu 15/12/2023: 3 con giáp may mắn vượt bậc, của cải đầy nhà, vận số đỏ rực, đời ấm no nhiều tiền

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 15/12/2023, tuổi Tuất có thể nhận được một vài gợi ý khá hữu ích. Nếu mạnh dạn thử sức và đi theo hướng đó, bản mệnh có thể đem lại lợi nhuận cho chính bản thân, không còn phải lo chuyện chi tiêu.

Nếu đã tìm được nửa kia, bản mệnh luôn tìm cách đem lại niềm vui và những điều bất ngờ cho đối phương. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai người vẫn luôn ấm áp và gắn bó như thuở mới quen.

Người độc thân có thể nhận thấy một vài đối tượng khác giới đang bày tỏ sự quan tâm tới mình. Trong lòng có thiện cảm với ai, bản mệnh hãy cho đối phương cơ hội để quan hệ đôi bên có thể bước sang trang mới.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 15/12, người tuổi Tỵ có thể đón nhận nhiều may mắn. Bản mệnh xử lý tốt các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng nên mọi chuyện đều êm đẹp. Nhờ có cát tinh phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

Dù gặp nhiều may mắn nhưng tuổi Tỵ cũng không được lơ là mà phải nỗ lực hết mình, luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm lấy cơ hội. Những thứ đã qua sẽ không bao giờ trở lại, nếu bỏ lỡ thì sẽ rất khó có cơ hội lần thứ hai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thích khám phá những vùng đất mới.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão dễ thay đổi tâm trạng, đừng quá chằm chằm tập trung vào một vấn đề.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão vốn dĩ bận rộn, nhưng cố gắng dành thời gian cho nhau.

Tài lộc: Cố gắng cải thiện tài chính, nguồn thu nhập dựa vào bản thân mà có được.

Sức khỏe: Tránh ăn các món không phù hợp với dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.