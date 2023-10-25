Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp được quý nhân 'trải thảm', gõ cửa tặng vàng 9999, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 17:33

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (26/10/2023), 3 con giáp sau vận trình có nhiều điều khởi sắc, sự nghiệp - tình duyên - tiền bạc đều viên mãn.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 26/10/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.

Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp được quý nhân 'trải thảm', gõ cửa tặng vàng 9999, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi nói rằng đúng 26/10/2023, vận trình của người tuổi Tỵ có nhiều điều khởi sắc. Bản mệnh có thể đón nhận những tin vui trong sự nghiệp. Công việc của con giáp này không còn khó khăn. Tuổi Tỵ có thêm cơ hội để trau dồi kiến thức mới.

Về mặt tài chính, tuổi Tỵ không phải lo lắng nhiều về việc chi tiêu. Nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp này có cuộc sống khá thoải mái. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể để ra một khoản tiết kiệm, đề phòng các tình huống bất trắc sau này.

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp được quý nhân 'trải thảm', gõ cửa tặng vàng 9999, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão luôn mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc bên cạnh người thân của bạn. 

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão cần điều chỉnh thời gian làm việc, hãy chú tâm vào những việc bản thân đang làm.

Tình cảm: Nhận được lời tỏ tình, nhưng bạn vẫn còn do dự.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay bạn đã hoàn thành mức tài chính mục tiêu bản thân đặt ra.

Sức khoẻ: Bạn giỏi thể thao, nhưng ăn uống còn thất thường. 

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp được quý nhân 'trải thảm', gõ cửa tặng vàng 9999, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 10 từ 26/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp có vận tài lộc, phất lên như vũ bão, hết tiền lại có

5 ngày cuối tháng 10 từ 26/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp có vận tài lộc, phất lên như vũ bão, hết tiền lại có

5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp sau dần có những chuyển biến tốt hơn thời gian trước, cơ hội may mắn đến dồn dập.

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