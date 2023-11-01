Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (2/11/2023): 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp phát triển ổn định, giàu sang vùn vụt trong tương lai

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 16:33

Vào đúng 9h sáng ngày 2/11/2023, 3 con giáp sau đón nhận lộc trời, đếm tiền mỏi tay, giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 2/11/2023, tuổi Dậu có được quãng thời gian tương đối yên bình. Con giáp này sẽ đạt được sự cân bằng cần thiết sau thời gian đã phải vò đầu bứt tai giữa nhiều lối rẽ.

Có những điều kiện hỗ trợ cho thu nhập tăng. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư và chính sách. Giai đoạn này mang đến cho bản mệnh cơ hội kiếm tiền từ các nguồn khác nhau.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (2/11/2023): 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp phát triển ổn định, giàu sang vùn vụt trong tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có tính cách thông minh và vô cùng tháo vát, không ngại thử sức mình trong những lĩnh vực khó. Vì thế, họ luôn tìm kiếm được cơ hội tỏa sáng nhờ sự kiên trì, cầu tiến. Bước sang ngày mới 2/11/2023 là lúc cuộc sống của người Mùi vô cùng suôn sẻ, nhận nhiều tin vui bất ngờ.

Công việc gặp nhiều thuận lợi, tài lực như nước đến, làm việc gì cũng thịnh vượng. Người tuổi Mùi không chỉ gặp may mắn trong công việc mà còn có quý nhân phù trợ, con đường làm giàu suôn sẻ, thăng tiến nhanh.

Vận may của họ ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp, chỉ cần có thể nắm bắt được cơ hội lớn, người tuổi Mùi sẽ có rất nhiều của cải, kiếm được nhiều tiền và cuộc sống trở nên thịnh vượng hơn theo thời gian.

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (2/11/2023): 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp phát triển ổn định, giàu sang vùn vụt trong tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 2/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay có hướng giải quyết tốt cho công việc bạn yêu thích.     

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn chọn công việc bản thân yêu thích, luôn có hướng đi riêng cho sự nghiệp của bản thân.

Tình cảm: Tình cảm dù cho có những khó khăn, nhưng bạn và đối phương cùng nhau cố gắng tìm ra hướng làm dịu cuộc tranh luận.

Tài lộc: Mức thu nhập nhờ vào năng lực đã cải thiện đáng kể. 

Sức khoẻ: Ăn uống bồi bổ nhiều món ăn thanh đạm, tiêu hóa tốt. 

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (2/11/2023): 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp phát triển ổn định, giàu sang vùn vụt trong tương lai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Năm (2/11/2023): Thìn giàu có đủ đường, Thân gom vàng gom bạc vào nhà, Mão chuyển mình rực rỡ

Tử vi ngày mai, thứ Năm (2/11/2023): Thìn giàu có đủ đường, Thân gom vàng gom bạc vào nhà, Mão chuyển mình rực rỡ

Theo tử vi, Thìn - Thân - Tỵ là một trong số những con giáp gặp được nhiều may mắn nhất vào ngày mai, thứ Năm (2/11/2023).

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