Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 27/11: 3 con giáp thay đời đổi vận, tiền tài bội thu, của cải chất đầy kho, tin vui gõ cửa không ngừng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 27/11/2023, tuổi Mão không có bất cứ rào cản hay áp lực nào khiến phải lo lắng. Đây là lúc phù hợp để triển khai các kế hoạch, giúp bản mệnh có những cơ hội phát triển, mở rộng cơ hội hợp tác.

Trong các mối quan hệ, con giáp này cần tránh những lời đàm tiếu, hãy tôn trọng lý trí và tránh tin người một cách mù quáng, nhất là khi có dấu hiệu thực dụng. Bên cạnh đó, bản mệnh hãy dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân mình.

Trên phương diện tài chính, tuổi Mão có hướng đi đúng đắn, phù hợp và bền vững để cải thiện tiền bạc. Tuy nhiên con giáp này làm gì hãy cứ im lặng mà làm, đừng khoe khoang cũng được tiết lộ bí mật của mình cho người khác.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng thứ Hai 27/11, người tuổi Thân có vận phú quý vô cùng vượng. Con giáp này thoát khỏi những khó khăn trước đây, đón nhận cơ hội đổi đời ngoạn mục. Bản mệnh có những kế hoạch, dự định đã ấp ủ từ lâu. Đến thời điểm hiện tại, tuổi Thân sẽ có cơ hội để hiện thực hóa những điều đó. Nhờ vận may trời ban, con giáp này có thể nhanh chóng hoàn thành công việc và thu về nguồn lợi nhuận lớn.

Giai đoạn tới, bản mệnh có vận may lớn, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Đây là lúc tuổi Thân nên tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm càng ngày càng nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 27/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay cẩn thận với từng công việc.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay rất cẩn thận với công việc hiện tại, không muốn sai xót xảy ra.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ rất được nhiều cơ hội thể hiện bản thân, cẩn thận khi duy trì mối quan hệ giữa nhiều người.

Tài lộc: Thời gian hiện tại bạn chi tiêu nhiều cho ăn uống.

Sức khoẻ: Chăm sóc hừng ngày răng miệng cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.