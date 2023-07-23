Đúng 9h sáng mai, thứ Hai (24/7/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tử vi ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sáng tạo mới mẻ trong công việc.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, hôm nay sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn đáng nhớ, làm cho cả hai không thể nào quên.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Thìn có sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề sẽ được đánh giá cao từ đồng nghiệp và cấp trên.

Tài Lộc: Về tài chính, hôm nay đem đến nhiều cơ hội thuận lợi để tăng thu nhập, tuy nhiên hãy cẩn trọng trong việc chi tiêu và tìm cách tiết kiệm để đảm bảo ổn định tài chính trong tương lai.

Sức Khoẻ: Tránh căng thẳng, tập trung vào việc rèn luyện thể thao và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì sức khỏe tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Hai ngày 24/7/2023 hôm nay, lối suy nghĩ rành mạch và tài ăn nói thuyết phục chính là yếu tố giúp tuổi Thân chinh phục mọi người. Bản mệnh rất thích hợp với những công việc lãnh đạo hoặc cần đứng nói trước đám đông.

Về mặt tình cảm, con giáp này và gia đình có một mối quan hệ hài hòa và yên ấm. Tuổi Thân biết rằng xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai, vì thế mà bản mệnh luôn cố gắng hết sức để lo toan và chăm sóc chu đáo cho cả nhà.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng, giường ngủ và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông. Tinh thần hăng say làm việc cộng với sự nâng đỡ của quý nhân giúp công việc của bạn gặp nhiều điều may mắn. Kết quả thu được của bạn được mọi người công nhận và ngày càng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng dần dà khởi sắc. Bản mệnh không còn phải bận lòng và lo lắng nhiều về những chuyện không đáng. Những cuộc cãi vã ít dần, mâu thuẫn nào cũng được hóa giải theo thời gian. Giữa các cặp đôi có sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.