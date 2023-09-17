Đúng 9h sáng mai, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 18/9/2023 hôm nay, tuổi Tý nhanh nhẹn sớm hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt, giải quyết kha khá vấn đề tồn đọng bấy lâu. Chất lượng công việc được nâng cao cũng khiến tinh thần bản mệnh rất phấn chấn.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vẫn đang rất tốt đẹp. Con giáp này nên biết khen ngợi đối phương đúng lúc, đừng tiếc gửi những lời có cánh tới người mà mình yêu thương. Lời khen là liều thuốc tinh thần vô cùng hữu hiệu.

Con giáp này được khuyên nên kiên định với ý kiến của mình hơn trong công việc, đừng để người khác chi phối quá nhiều chỉ vì muốn giữ sự dĩ hòa vi quý. Bản mệnh có cách suy nghĩ riêng và hãy mạnh dạn trình bày điều đó để chứng tỏ bản thân nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ kiên cường có ý chí và tầm nhìn xa trông rộng hơn người. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Dần đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, tử vi ngày 18/9 cho thấy, người tuổi Dần chính là con giáp được ăn lộc bề trên sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Những người tuổi Dần không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng cực kỳ viên mãn. Nếu còn độc thân người tuổi Dần sẽ có thể tìm được một nửa chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì người tuổi Dần càng thêm phần gắn bó hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đang có những niềm vui mới trong công việc.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn đang phát triển sự nghiệp theo ý bạn muốn, có nhiều niềm vui trong công việc.

Tình duyên: Người tuổi Thìn thích người yêu hơi nhiều, nên thường có những hành động quá khích.

Tài lộc: Chưa có dấu hiệu thay đổi tài lộc.

Sức khỏe: Bạn khá chủ quan trong công việc, làm việc còn có những lỗi sai.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.