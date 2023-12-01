Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng lộc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 16:05

Đúng 9h ngày 2/12/2023, 3 con giáp sau làm ăn khấm khá, may mắn nối tiếp thành công, có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thận trọng với công việc. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc luôn kiểm tra và đo lường kết quả cẩn thận.   

Tình cảm: Tình yêu chớm nở, cả hai có nhiều thời gian hơn khi công việc ổn định 

Tài lộc: Mức thu nhập vững vàng học hỏi thêm nhiều người giỏi hơn. 

Sức khoẻ: Cố gắng trau dồi sức khoẻ hằng ngày.

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng lộc phủ phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần là người nổi tiếng với tính cáhc lạc quan, vui vẻ, thích phiêu lưu và có tinh thần độc lập. Họ có đủ can đảm để theo đuổi ước mơ, mục tiêu của mình và không ngừng khám phá những lĩnh vực mới. Chính vì thế, dù tham gia làm việc ở lĩnh vực nào thì người tuổi Dần cũng nhận được thành công.

Từ ngày 2/12, do cát tinh soi chiếu mà người tuổi Dần sẽ có cuộc sống vô cùng thuận lợi. Họ có thể đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp hoặc khả năng kinh doanh của mình. Nhờ vậy mà con giáp này có được vị trí, mức lương hoặc cơ hội kinh doanh tốt hơn. Ngoài ra, họ cũng có thể thu được nhiều lợi ích hơn thông qua du lịch, thương mại quốc tế hoặc giáo dục.

Đối với người tuổi Dần mà nói, đây là thời điểm để họ phát huy tiềm năng và nhận ra giá trị bản thân. Con giáp này nên can đảm chấp nhận thử thách, duy trì thái độ tích cực và không ngừng học hỏi, mở rộng tầm nhìn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng lộc phủ phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Mùi cần kiên nhẫn khi đối mặt với trở ngại. Sự nóng nảy sẽ chỉ khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Công việc xuất hiện trục trặc nửa chừng, phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Vì thế mà uy tín cũng bị ảnh hưởng.

Vận tài lộc của tuổi Mùi cũng có chiều hướng giảm sút, tình trạng hao tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người kinh doanh muốn cải thiện tình hình thì nên chú trọng vào chất lượng sản phẩm thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Bên cạnh đó, thói quen chi tiêu thiếu hợp lý cũng đang khiến bản mệnh phải trả giá.

Vận trình tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân dù đã cố mở lòng mình, dành thời gian đi gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng trái tim vẫn chưa thực sự rung động. Có thể bản mệnh vẫn chưa vượt qua tổn thương trong quá khứ nên chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng lộc phủ phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, thu nhập chạm đỉnh, vô cùng giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể tư· ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể tư· ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10