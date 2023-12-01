Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng lộc phủ phê

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thận trọng với công việc.

Tài lộc: Mức thu nhập vững vàng học hỏi thêm nhiều người giỏi hơn.

Sức khoẻ: Cố gắng trau dồi sức khoẻ hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người nổi tiếng với tính cáhc lạc quan, vui vẻ, thích phiêu lưu và có tinh thần độc lập. Họ có đủ can đảm để theo đuổi ước mơ, mục tiêu của mình và không ngừng khám phá những lĩnh vực mới. Chính vì thế, dù tham gia làm việc ở lĩnh vực nào thì người tuổi Dần cũng nhận được thành công.

Từ ngày 2/12, do cát tinh soi chiếu mà người tuổi Dần sẽ có cuộc sống vô cùng thuận lợi. Họ có thể đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp hoặc khả năng kinh doanh của mình. Nhờ vậy mà con giáp này có được vị trí, mức lương hoặc cơ hội kinh doanh tốt hơn. Ngoài ra, họ cũng có thể thu được nhiều lợi ích hơn thông qua du lịch, thương mại quốc tế hoặc giáo dục.

Đối với người tuổi Dần mà nói, đây là thời điểm để họ phát huy tiềm năng và nhận ra giá trị bản thân. Con giáp này nên can đảm chấp nhận thử thách, duy trì thái độ tích cực và không ngừng học hỏi, mở rộng tầm nhìn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Mùi cần kiên nhẫn khi đối mặt với trở ngại. Sự nóng nảy sẽ chỉ khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Công việc xuất hiện trục trặc nửa chừng, phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Vì thế mà uy tín cũng bị ảnh hưởng.

Vận tài lộc của tuổi Mùi cũng có chiều hướng giảm sút, tình trạng hao tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người kinh doanh muốn cải thiện tình hình thì nên chú trọng vào chất lượng sản phẩm thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Bên cạnh đó, thói quen chi tiêu thiếu hợp lý cũng đang khiến bản mệnh phải trả giá.

Vận trình tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân dù đã cố mở lòng mình, dành thời gian đi gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng trái tim vẫn chưa thực sự rung động. Có thể bản mệnh vẫn chưa vượt qua tổn thương trong quá khứ nên chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.