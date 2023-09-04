Đúng 9h sáng mai, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có được gia đình yêu thương và quan tâm bạn.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm của bạn đã phát triển tốt, cả hai luôn giải quyết vấn đề cùng nhau.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão làm việc khá thuận lợi, bạn nên năng động và tích cực hơn trong công việc hiện tại.

Tài lộc: Biết cách sử dụng tiền bạc thỏa đáng, luôn đẩy mạnh nhiều cách kiếm thêm thu nhập.

Sức khoẻ: Ăn những món mềm, không cay tốt cho dạ dày bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bản mệnh vẫn có lợi.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà tuổi Thìn quên cả việc chăm lo cho bản thân, hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi.

Về mặt tình cảm, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bản mệnh, nguyên nhân là bởi tuổi Thìn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp, tuổi Tuất vốn lạc quan và không dễ từ bỏ. Trong mọi lĩnh vực, người tuổi Tuất đều cố gắng đến cùng để có được kết quả thay vì chán nản và bỏ cuộc giữa chừng. Vào đầu tháng 9 này, bản mệnh nhận được 1 nguồn năng lượng tích cực và may mắn. Vì thế đây là thời điểm để tuổi Tuất bứt phá trong công việc làm ăn. Con giáp này có quý nhân hỗ trợ, không gặp quá nhiều khó khăn và áp lực trong công việc. Vì thế thời gian tới đây tuổi Tuất sẽ dễ thăng hoa trong sự nghiệp, tiền tài rủng rỉnh, không có khó khăn cản đường.

Hơn nữa, trong tháng 9 người tuổi Tuất còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè nên công việc càng suôn sẻ. Bản mệnh có thể có sự nghiệp ổn định hơn nhờ những mối quan hệ chất lượng này. Họ sẽ là người luôn hậu thuẫn, đưa ra những lời khuyên chân thành cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.