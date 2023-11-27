Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 28/11/2023: 3 con giáp tài lộc đến như mưa, nhanh giàu sang phú quý, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay mỏi mệt vì nhiều việc cùng một lúc.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn yêu thích đã hoàn thành, làm việc cẩn thận.

Tài lộc: Thu chi chưa tiết kiệm, ăn uống còn xa hoa.

Sức khoẻ: Thư giãn, tránh để cơ thể mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý giỏi giang, chịu khó và tự tin thể hiện bản thân trước đám đông. Con giáp này từ bé đã là niềm tự hào của gia đình khi liên tục mang về nhiều thành tích trong học tập.

Người tuổi Tý sống chậm, suy nghĩ thấu đáo mọi việc trước khi đưa ra quyết định. Con giáp này không ngại khó khăn, họ kiên trì và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Họ dám nhìn thẳng vào thực tế để biết được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.

Đúng 28/11, người tuổi Tý một bước lên mây, cuộc đời giàu sang sung túc không ai bằng. Công việc của họ có nhiều tiến triển thuận lợi, nhất là khi các vướng mắc đều đã được giải quyết, họ thu về rất nhiều tiền bạc và con số lợi nhuận gia tăng mỗi ngày. Con giáp này đón thêm tin vui khi mâu thuẫn giữa họ và người thân đã được hóa giải, gia đạo yên ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Tỵ cần thể hiện sự dứt khoát và rõ ràng trong công việc. Chuyện gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán mà trì hoãn. Con giáp này nên có chính kiến hơn, tin vào trực giác của bản thân.

Thời gian này có vẻ như tuổi Tỵ vẫn chưa tìm được phương án giải quyết những vấn đề khúc mắc của mình. Nếu muốn đạt được vị trí cao hơn có lẽ con giáp này cần phải đổi mới tư duy và cách thức làm việc đã thành lối mòn từ lâu. Việc thay đổi sẽ có lợi hơn bản mệnh nghĩ.

Về mặt tình cảm, con giáp này cũng nên bày tỏ sự rõ ràng dứt khoát, nhất là trong mối quan hệ dây dưa, nhập nhằng với người cũ. Đừng để mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, đến khi muốn thay đổi cũng không kịp nữa.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.