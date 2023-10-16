Đúng 9h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 17:33

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng, thứ Ba ngày 17/10/2023, 3 tuổi sau dễ đổi vận lên hương, giàu sang khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Tỵ 

Tử vi 12 con giáp cho thấy nhân duyên của người tuổi Tỵ có thể nhận được sự chú ý từ người khác giới và lời tỏ tình. Đây là cơ hội để bạn xem xét và chấp nhận lời tỏ tình của một người nào đó nếu bạn cảm thấy phù hợp. Đôi khi, sự đánh đổi và thử thách trong tình cảm có thể dẫn đến một mối quan hệ đẹp.

Thoái Vận có thể khiến bạn trở nên bảo thủ và không sẵn sàng thay đổi, đồng thời bạn có thể khá đắn đo trong việc thỏa hiệp. Điều này có thể tạo ra khó khăn trong tài chính của bạn. Hãy cân nhắc về cách linh hoạt hơn trong việc quản lý tài chính và sẵn sàng thay đổi khi cần thiết.

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi trong số các con giáp thì người tuổi Mão luôn là con giáp trời sinh thông minh, tài ba xuất chúng hơn người. Những con giáp tuổi Mão vừa có sự tự tin và tầm nhìn, đủ dũng cảm để đối mặt với thử thách và theo đuổi sự xuất sắc.

Tử vi ngày 17/10 sẽ mở ra một khoảng thời gian thú vị. Hợi có thể gặp một số cơ hội để làm cho sự nghiệp của họ phát triển thịnh vượng.

Những người tuổi Mão dù là khởi nghiệp thành công hay được thăng tiến ở nơi làm việc, những người tuổi này đều được kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả vượt trội.

Ngoài ra, vận thế tài lộc cũng khá tốt, đương số có thể có thêm tài lộc thông qua đầu tư hoặc được người thân hỗ trợ, bạn bè chỉ lối, quý nhân nâng đỡ để nâng cao hơn nữa sức mạnh kinh tế của mình. Những người tuổi Mão càng chăm chỉ bao nhiêu thì con đường tài lộc càng giàu có bấy nhiêu.

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng, thứ Ba ngày 17/10/2023, tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bản mệnh không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn.

Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp con giáp này lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp tuổi Dần nhanh chóng chinh phục thành công.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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