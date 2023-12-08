Đúng 9h sáng mai (9/12/2023), 3 con giáp đổi phận thành đại phú hào, tài lộc bội thu, tiền tiêu xả láng, từ nay tha hồ giàu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 9/12/2023, tuổi Tỵ là tín hiệu tích cực cho những kế hoạch, dự định kiếm tiền. Thành quả đến từ sự phấn đấu bền bỉ, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian qua. Nếu bản mệnh quyết định đầu tư phù hợp trong hôm nay sẽ thu về lợi nhuận cao.

Tình cảm của tuổi Tỵ cũng hài hòa, bản mệnh và nửa kia ít khi nảy sinh mâu thuẫn dù cả hai đều bận rộn, thời gian bên nhau không nhiều. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện kết hôn, ổn định cuộc sống. Người độc thân có sức hút tự nhiên nên đi đâu cũng có vệ tinh vây quanh.

Vận trình sự nghiệp đang rất thuận lợi. Con giáp này khẳng định được năng lực của mình, tận dụng được kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để xử lý vấn đề. Hơn thế nữa vận quý nhân đương vượng, bản mệnh luôn có những sự giúp đỡ kịp thời, chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tự tin, nhiệt tình, có khả năng lãnh đạo và sáng tạo là những đặc điểm nổi bật khi nhắc đến người tuổi Ngọ. Họ thường có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng ra quyết định hợp lý và giỏi động viên người khác.

Nhờ được cát tinh soi chiếu mà những người tuổi Ngọ có thể may mắn đón nhận niềm vui trong công việc, cuộc sống từ 9/12. Họ có thể nhận được những phần thưởng hậu hĩnh thông qua nỗ lực và tài năng của mình, dù là trong sự nghiệp hay đầu tư và quản lý tài chính. Không những vậy, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Ngọ cũng có thể nhận được một số cơ hội đáng kinh ngạc, mang lại cho họ nguồn lợi ích khổng lồ.

Tuổi Ngọ có thể phát triển hơn nữa khả năng lãnh đạo và trí sáng tạo của mình, đồng thời con giáp này cũng nên nắm bắt cơ hội để đạt được mục tiêu giàu có của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 9/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tự do trong chính công việc bạn lựa chọn.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc không tránh khỏi những thiếu sót của bản thân.

Tình cảm: Kiên trì cùng người ấy thấu hiểu những việc bạn đang làm, không để đối phương một mình.

Tài lộc: Không tập trung phát triển tài lộc, chỉ lo những chuyện ngoài lề.

Sức khỏe: Thích ăn những món ngon, tìm nhiều nơi lạ nghỉ dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.