Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Tháng 9 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ thường nảy sinh những mong muốn bất thường. Con giáp này hay lý tưởng hóa mọi việc nên khó có thể nhận rõ được hoàn cảnh thực tế trước mắt, dẫn đến việc lập ra những kế hoạch viển vông, thiếu thực tế.

Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuổi Tỵ cần nhắc nhở bản thân nhìn nhận rõ các vấn đề mình cần phải giải quyết và đối mặt. Những suy nghĩ tích cực nhưng thiếu thực tế sẽ chẳng thể nào nâng bước thành công cho bản mệnh được.

Sự tự tin giúp con giáp này nhanh chóng gây ấn tượng cho mọi người xung quanh. Người đang độc thân có thể phát hiện ra người phù hợp với mình. Hãy chủ động làm quen với đối phương, cuộc sống của bản mệnh có thể sẽ bước sang trang mới.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão phú quý đến bất ngờ.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão làm việc thuận lợi, việc làm ổn định, không có thay đổi tiêu cực.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm của bạn và đối phương được thăng hoa đúng với ý đồ của chính mình.

Tài lộc: Biết cách kiếm tiền, nhưng không giữ tiền tốt.

Sức khoẻ: Ăn uống khoẻ, không lo đau dạ dày, hạn chế ăn đồ ăn cứng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.