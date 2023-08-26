Đúng 9h sáng mai (27/08/2023): 3 tuổi tài vận hồng phát, vạn sự hanh thông, làm gì cũng hái ra tiền, một bước đổi đời trong gang tấc

Trong tuần này, người tuổi Ngọ có cát tinh Thái Âm chủ về đào hoa chiếu mệnh, tình duyên khởi sắc rực rỡ. Đây là tín hiệu vô cùng đáng mừng với các bạn độc thân, việc bạn cần làm lúc này là hãy chăm chút hơn cho vẻ ngoài của mình, mở lòng hơn để sẵn sàng đón nhận hạnh phúc.

Đầu tuần công việc không có sự biến chuyển nào, mọi thứ diễn ra đều đều. Nhưng từ giữa tuần trở đi, bạn sẽ cảm nhận rõ vận trình trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Có lẽ do bạn đã tìm được phương pháp, biết cách tự thúc đẩy bản thân đi đến thành công nên công việc khởi sắc rõ rệt.

Với các cặp đôi, bạn cũng nên tập trung giữ gìn và vun đắp tình yêu của mình nhé. Có thể khoảng thời gian này bạn sẽ khá bận rộn vì nhiều việc nhưng hãy cố gắng dành thời gian để quan tâm và hỏi han nửa kia một câu. Có như vậy mối quan hệ tình cảm mới không phai nhạt.

Tuần này tài chính của Ngọ hung cát đan xen, có cơ hội kiếm tiền nhưng nguy cơ mất tiền cũng luôn hiện hữu. Điều này nhắc nhở bạn không nên chủ quan khi có ý định đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, bạn cũng nên học cách tiết kiệm, hạn chế những khoản mua sắm không cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 27/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần quản lí công việc thông minh, hiệu quả.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Dần sẽ cảm nhận được bản thân đã có công việc ổn định, phát triển đúng mục tiêu.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, bạn cần hướng cả hai đến mối quan hệ tích cực, lạc quan, không để cho nhau phải muộn phiền.

Tài lộc: Hãy tìm kiếm cơ hội giúp tài chính thăng hạng, vận trình tài lộc được cải thiện.

Sức khỏe: Chăm chú vào bữa ăn, ngủ đúng nơi làm việc đúng chỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định Chủ nhật ngày 27/8/2023, tuổi Thân thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những người phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt nhờ khéo ăn khéo nói.

Vận tài lộc của con giáp này khởi sắc hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có lộc bất ngờ, tuy công việc có phần vất vả hơn nhưng bù lại sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ trong tay. Bản mệnh có thể thử vận may bằng một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng.

Tình cảm chính là điểm sáng trong ngày của bản mệnh. Người tính không bằng trời tính, đôi khi nhân duyên tốt đẹp lại đến vào lúc bất ngờ nhất nên hội độc thân được phép hy vọng. Người có gia đình thì có lộc từ con cái, nên động viên con nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.