Đúng 9h sáng mai (14/12/2023), 3 con giáp đón nhận may mắn tài lộc, đức năng thắng số, không phải lo lắng chuyện chi tiêu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Tỵ cần thể hiện sự dứt khoát và rõ ràng trong công việc. Chuyện gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán mà trì hoãn. Con giáp này nên có chính kiến hơn, tin vào trực giác của bản thân.

Về mặt tình cảm, con giáp này cũng nên bày tỏ sự rõ ràng dứt khoát, nhất là trong mối quan hệ dây dưa, nhập nhằng với người cũ. Đừng để mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, đến khi muốn thay đổi cũng không kịp nữa.

Thời gian này có vẻ như tuổi Tỵ vẫn chưa tìm được phương án giải quyết những vấn đề khúc mắc của mình. Nếu muốn đạt được vị trí cao hơn có lẽ con giáp này cần phải đổi mới tư duy và cách thức làm việc đã thành lối mòn từ lâu. Việc thay đổi sẽ có lợi hơn bản mệnh nghĩ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có công việc tốt, bạn đang làm việc chăm chỉ để cải thiện tài vận.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn nắm bắt công việc tốt, làm việc luôn nắm thông tin chuẩn xác.

Tình cảm: Tình cảm biết cách giữ gìn cho nhau, bạn không muốn người khác ảnh hưởng đến mối quan hệ cả hai.

Tài lộc: Thông minh trong cách giải quyết tài chính.

Sức khoẻ: Cơ thể đang thay đổi tích cực, bạn có sức khỏe tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.