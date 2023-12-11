Đúng 9h sáng hôm nay (11/12/2023): 3 con giáp trúng lớn giàu to, ngồi trên đống vàng, không thiếu tiền tiêu, giàu khét tiếng cuối 2023

Không chỉ là người siêng năng, thực tế và theo đuổi sự hoàn hảo, người tuổi Tuất còn vô cùng chú ý đến tiểu tiết, có kỹ năng phân tích tốt và làm việc trách nhiệm.

Tuổi Tuất cần tập trung, kiên nhẫn và tiếp tục xử lý công việc của bạn một cách cẩn thận. Ngoài ra, họ cũng nên tìm kiếm cơ hội nâng cao năng lực, tiếp tục làm việc chăm chỉ và đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân.

Đúng 11/12, là cơ hội vàng để người sinh dưới bản mệnh tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống. Mặc dù con giáp này có thể cảm thấy áp lực và thách thức trong công việc nhưng kỹ năng phân tích và thói quen làm việc cẩn thận, tỉ mỉ sẽ giúp họ giải quyết những vấn đề này. Họ nên tập trung và kiên nhẫn, tiếp tục làm việc chăm chỉ để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 11/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay bạn không còn những chuyện buồn, luôn tự giác an ủi bản thân.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc luôn tự giác hoàn thành công việc.

Tình cảm: Tình cảm khi ở cạnh nhau lâu dài, cả hai thường có những chia sẻ tâm đầu ý hợp.

Tài lộc: Bất ngờ thường cho bạn nhiều niềm vui, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao.

Sức khoẻ: Giỏi nhiều bộ môn thể thao, tăng cường thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 11/12/2023 hôm nay mang lại cho tuổi Sửu nhiều cơ hội mới, bao gồm cả việc có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Thay vì thái độ muốn phủ nhận chúng, bản mệnh nên học cách để cải thiện những gì mà bản thân còn thiếu, còn yếu.

Những tin tức tốt lành về công việc sắp đến với con giáp này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận thành quả của mình và đừng quên chia sẻ niềm vui cùng những người thân yêu. Chính họ là chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh trong giai đoạn khó khăn.

Vận trình tình cảm bị ảnh hưởng xấu, có thể con giáp này vô tình nói ra những lời không phù hợp lắm trong hoàn cảnh gây tổn thương cho người khác. Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và tư duy mọi việc ở góc độ lý trí hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.