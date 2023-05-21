Đúng 9h ngày mai 22/5/2023: Sửu chịu tác động của cục diện Tương Phá nên công việc không suôn sẻ, Dần gặp trục trặc, căng thẳng trong tình yêu

Tử vi ngày 22/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý ngạo nghễ, cử chỉ thân mật với người yêu làm cho nhiều người ngưỡng mộ.

Tình duyên: Tình cảm những bạn độc thân đang có nhiều trở ngại từ gia đình trong việc tìm hiểu mối quan hệ mới.

Công việc: Công việc người tuổi Tý ổn định theo thời gian làm việc, có nhiều cơ hội gặp được đối tác mới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ở mức bình thường, làm việc chăm chỉ giúp bạn tạo ra thu nhập mong đợi.

Sức khỏe: Chăm chút vẻ ngoài rạng rỡ, giúp bạn có nhiều cơ hội.

Công việc người tuổi Tý ổn định theo thời gian làm việc, có nhiều cơ hội gặp được đối tác mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu phải chịu tác động của cục diện Tương Phá nên công việc khó có thể tiến triển một cách suôn sẻ như ý muốn. Kẻ tiểu nhân có thể tìm cách ném đá giấu tay, gây ra bất lợi cho công việc mà bạn đang tiến hành.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng không được phép cả tin. Bạn chớ mong mình có thể làm giàu mà không cần tốn nhiều công sức. Những đồng tiền từ trên trời rơi xuống sẽ chẳng thể ở lâu trong túi của bạn được.

Ngoài ra, trong ngày Thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần lữa khiến bệnh trở nặng.

Người tuổi Sửu phải chịu tác động của cục diện Tương Phá nên công việc khó có thể tiến triển một cách suôn sẻ như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mộc khắc Thổ, quan hệ giữa người tuổi Dần và nửa kia đang trở nên ngày một căng thẳng trong ngày hôm nay. Bạn không nên cố tình nói hoặc làm những hành động tổn thương người ấy nếu không muốn tương lai phải hối hận.



Trước khi oán trách nửa kia của mình, bạn cũng nên dành thời gian để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Có thể những hành động mà bạn luôn cho là đúng lại không phải là điều người ấy mong muốn, vì vậy đôi bên mới mâu thuẫn với nhau.



Thiên Tài che chở, may mắn là phương diện tài lộc của bản mệnh lại phát triển khá hanh thông, thậm chí có người còn phát tài bất ngờ. Hãy sử dụng khoản tiền mà mình đang có thật hợp lý, để tiền có thể tiếp tục đẻ ra tiền.

Mộc khắc Thổ, quan hệ giữa người tuổi Dần và nửa kia đang trở nên ngày một căng thẳng trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.