Đúng 9h ngày 7/12, 3 con giáp vận số dễ phát tài, phú quý chảy về đầy túi, cuối năm đổi vận, may mắn đủ đường

Tử vi hôm nay ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ quyết tâm dứt khỏi người đã phản bội bạn.

Tình cảm: Mối tình cảm hiện tại giúp bạn và đối phương học hỏi nhiều điều, cả hai không thường xảy ra xung đột.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có những ý kiến hay, nhưng không được công nhận vì mất cơ hội thể hiện bản thân.

Tài lộc: Bạn chưa đủ vận trình may mắn thu về số tiền đã mất.

Sức khoẻ: Mệt mỏi, đau lưng khi ngồi quá lâu tại văn phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của người tuổi Thìn rực rỡ như mong đợi. Nhìn chung bản mệnh thoát khỏi được những lo toan, bộn bề trước đây.

Người tuổi Thìn sống thực tế, chăm chỉ, thường xuyên có thành tích trong sự nghiệp, dám nghĩ dám làm trong công việc. Đúng 7/12 chính là cơ hội tốt để bản mệnh thực hiện hoài bão của mình.

Đây là thời điểm mà người tuổi Thìn có một ngôi sao song hành trong cuộc đời. Tài vận của bản mệnh nhờ đó mà trở nên thịnh vượng. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ tiếp tục đạt được những đột phá.

Khả năng của người tuổi Thìn cũng cải thiện theo từng ngày. Bản mệnh có khả năng đương đầu với thử thách, được Thần Tài phù hộ nên những điều hạnh phúc sẽ đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023 mang đến dấu hiệu tích cực trên phương diện xã giao của tuổi Tỵ. Bản mệnh cởi mở, nhiệt tình nên nhận được sự yêu mến của nhiều người. Hôm nay, dù có gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng sẽ được nhiều người chủ động giúp đỡ.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng. Nếu cảm nhận được đối phương đang nghiêm túc với mình thì bản mệnh cũng nên mở lòng để cho đối phương kéo gần khoảng cách, có thể đó chính là người bản mệnh chờ đợi đã lâu.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở hướng chính Nam phía ngoài phòng, giường ngủ và bếp. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.