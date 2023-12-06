Đúng 9h ngày 6/12, 3 con giáp phất lên phú quý, từ nghèo hóa giàu, vươn mình thành đại gia

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 6/12/2023 hôm nay, tuổi Dậu cần cẩn thận trước các quyết định đầu tư, kinh doanh. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh rót vốn vào một lĩnh vực nào đó, dù thoạt nhìn có triển vọng đến mấy.

May mắn là con giáp này luôn nhận được sự cổ vũ và ủng hộ đến từ những người thân yêu. Nhờ có người nhà, bản mệnh cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời có đủ dũng cảm để đối diện với những điều không mong muốn.

Những công việc đang tiến hành trôi chảy cũng có thể gặp trục trặc bất ngờ do các yếu tố chủ quan và khách quan. Vì vậy, con giáp này cần phải hết sức chú ý khi làm việc. Sự lơ là có thể khiến bản mệnh phải chịu hậu quả đáng tiếc.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng ngày 6/12, công việc của người tuổi Thìn diễn ra trôi chảy. Con giáp này gặp cục diện Tam Hợp nên có đủ năng lượng và sự hăng hái trong bất cứ công việc nào. Vận trình tài lộc của bản mệnh có sự thăng tiến vượt bậc. Trong thời điểm này, bản mệnh ngồi không cũng có lộc. Những công sức đã bỏ ra trong suốt thời gian trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn vô cùng hài hòa. Bản mệnh có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với những người xung quanh. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được mối duyên lành hiếm thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh người bạn yêu thương.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay chú ý kế hoạch bản thân, công việc cần cải thiện triệt để.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm bạn trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh người bạn yêu.

Tài lộc: Khả năng tạo ra nhiều nguồn thu nhập lớn, nỗ lực làm việc chăm chỉ.

Sức khoẻ: Thường nhức đầu vì thời tiết thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.