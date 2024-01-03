Đúng 9h ngày 4/1, 3 con giáp có lộc kinh doanh, khai trương hồng phát, buôn bán giàu sụ, 1 vốn 4 lời

Sự nghiệp của người Thìn tiến triển tích cực, với các kế hoạch được tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên, cần lưu ý đến cách giao tiếp để tránh áp lực tâm lý. Sự thiếu khéo léo trong giao tiếp có thể gây nên cảm giác nặng nề và ảnh hưởng đến môi trường làm việc.

Trong mảng tình cảm, tuổi Thìn gặp khó khăn và trở ngại. Đối tượng mà người độc thân đang theo đuổi chưa thể đưa ra tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, khuyến khích không nên bỏ cuộc, vì có thể đó là thử thách để kiểm tra sự kiên trì. Vận trình tình duyên có sự khởi sắc, và sự thấu hiểu giữa đôi bên ngày càng tăng.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, tốt bụng, biết cách đối nhân xử thế. Bản mệnh có tham vọng và không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được điều mình muốn.

Tử vi dự báo rằng ngày mới, người tuổi Dậu đón vận trình hanh thông, tài lộc dồi dào. Trước đây, bản mệnh đã trải qua không ít khó khăn, gặp nhiều trở ngại trong công việc. Thời gian tới đây, tuổi Dậu được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội chuyện bại thành thắng. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền, thăng tiến ngày một nhanh. Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, hàng đi hàng về liên tục, một vốn bốn lời.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.