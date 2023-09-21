Đúng 9 ngày cuối tháng 9/2023: 3 con giáp được sao đào hoa chiếu mệnh, tình duyên thăng hoa, hạnh phúc vô vàn

Đúng 9 ngày cuối tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân thời vận thay đổi nhờ vào những mục tiêu cá nhân bạn đã tự đề ra.

Tình duyên: Người yêu bạn thấu hiểu và cùng bạn hoàn thành những mục tiêu cá nhân, mục tiêu tương lai của cả hai.

Công việc: Công việc người tuổi Thân có nhiều thay đổi trong định hướng, vị trí công việc hôm nay có thể thăng tiến xa.

Tài lộc: Tiền bạc trung bình, nên dành số tiền nhỏ làm công đức.

Sức khỏe: Đi bơi đừng quên mang theo kính bơi và kem chống UV.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có phả năng phán đoán rất tốt, lại ham học hỏi, rất cầu thị, và có số mệnh may mắn, luôn được quý nhân giúp đỡ.

Đúng 9 ngày cuối tháng 9/2023, do có cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên vận quý nhân của người tuổi Tỵ rất vượng. Nhờ sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân mà sự nghiệp của người tuổi Hợi thăng tiến không ngừng nên đem lại nguồn thu nhập dồi dào. Người tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về tài chính nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, đúng 9 ngày cuối tháng 9/2023, sự nghiệp của tuổi Mão bình ổn, không thăng không trầm, không có vấn đề gì khiến tuổi Mão phải lo lắng cũng đã là một niềm an ủi lớn trong thời gian này.

Bù lại, về mặt tài chính, nếu những tháng đầu năm, tuổi Mão đón nhận những mối lợi nhỏ, thì đây là thời điểm cho con giáp này nhận được nhiều hơn những cơ may về tài lộc. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên tiết kiệm thay vì chi tiêu hoang phí.

Đặc biệt, vận trình tình duyên tươi sáng. Gia đạo yên ấm, mối quan hệ giữa các cặp đôi cũng khá ngọt ngào. Nhiều người đón nhận tin vui tình duyên một cách bất ngờ, đó có thể là một người ở ngay bên cạnh hoặc một tiếng sét ái tình với người mới gặp.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mão nên chú ý tăng cường rèn luyện thân thể. Đừng quá mải mê kiếm tiền. Ngoài ra, trong tháng này, tuổi Mão đi đường nên chú ý cẩn thận, hạn chế va chạm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!