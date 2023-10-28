Đúng 8h ngày Chủ Nhật (29/10), dự đoán 3 con giáp trúng số phát tài, ôm giải độc đắc nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 06:20

Thời cơ đã tới, 3 con giáp làm sương sương nhưng hưởng bạc tỷ, chỉ việc rung đùi tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý.

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, liên tục được cát tinh soi chiếu nên Thìn làm công ăn lương hay làm chủ cũng sớm gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trước ngưỡng 35, con giáp giàu có này sẽ tự làm đại gia, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Sách tử vi năm 2023 có nói, những tháng đầu năm bị tiểu nhân quấy phá nên Thìn lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, trong ngày 29/10 con giáp giàu sang này sẽ gặp thời đổi vận, quơ tay hốt bạc. Cuối năm nằm duỗi mà ăn, tiền chất như núi khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Đúng 8h ngày Chủ Nhật (29/10), dự đoán 3 con giáp trúng số phát tài, ôm giải độc đắc nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và dám dấn thân nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Dậu vẫn có những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Dậu có thu nhập tăng cao, lương thưởng nhảy vọt khiến ai cũng phát hờn.

Tháng 10/2023 vì bốc đồng mà phạm phải sai lầm trong công việc, vì tham lam mà đắc tội với quý nhân nên Dậu trầy trật lắm phen. May mắn thay, từ tháng 11 trở đi Dậu sẽ dần lấy lại tất cả, cuộc sống hanh thông thuận lợi, tiền của bủa vây nên cuối năm chỉ việc rung đùi hưởng lộc. 

Đúng 8h ngày Chủ Nhật (29/10), dự đoán 3 con giáp trúng số phát tài, ôm giải độc đắc nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên người tuổi Tuất chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình. Họ sáng tạo trong công việc, nhạy bén trước thời cuộc nên tha hồ gánh tiền mỏi lưng, đổi đời sau một đêm.

Số trời đã định, trong những ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài đưa đường chỉ lối nên Tuất phất lên ngoạn mục. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài vận ùa vào túi Tuất. Đặc biệt, con giáp may mắn này còn trúng số phát tài, mua vé số 10 nghìn đồng nhưng ôm giải độc đắc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 ngày tới (28/10 - 2/11), 3 con giáp làm BÙNG PHÁT TÀI LỘC, mang về tiền tỷ, cuối năm ăn Tết thật to, thoải mái mua sắm, tiền nong không phải nghĩ

Đúng 7 ngày tới (28/10 - 2/11), 3 con giáp làm BÙNG PHÁT TÀI LỘC, mang về tiền tỷ, cuối năm ăn Tết thật to, thoải mái mua sắm, tiền nong không phải nghĩ

Càng về cuối năm con giáp này càng đắc tài đắc lộc, làm ăn thuận lợi, tương lai rộng mở khiến ai nấy đều nghiêng mình thán phục.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn