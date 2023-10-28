Sinh ra đã may mắn hơn người, liên tục được cát tinh soi chiếu nên Thìn làm công ăn lương hay làm chủ cũng sớm gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trước ngưỡng 35, con giáp giàu có này sẽ tự làm đại gia, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Sách tử vi năm 2023 có nói, những tháng đầu năm bị tiểu nhân quấy phá nên Thìn lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, trong ngày 29/10 con giáp giàu sang này sẽ gặp thời đổi vận, quơ tay hốt bạc. Cuối năm nằm duỗi mà ăn, tiền chất như núi khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Chăm chỉ, siêng năng và dám dấn thân nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Dậu vẫn có những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Dậu có thu nhập tăng cao, lương thưởng nhảy vọt khiến ai cũng phát hờn.

Tháng 10/2023 vì bốc đồng mà phạm phải sai lầm trong công việc, vì tham lam mà đắc tội với quý nhân nên Dậu trầy trật lắm phen. May mắn thay, từ tháng 11 trở đi Dậu sẽ dần lấy lại tất cả, cuộc sống hanh thông thuận lợi, tiền của bủa vây nên cuối năm chỉ việc rung đùi hưởng lộc.

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Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên người tuổi Tuất chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình. Họ sáng tạo trong công việc, nhạy bén trước thời cuộc nên tha hồ gánh tiền mỏi lưng, đổi đời sau một đêm.

Số trời đã định, trong những ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài đưa đường chỉ lối nên Tuất phất lên ngoạn mục. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài vận ùa vào túi Tuất. Đặc biệt, con giáp may mắn này còn trúng số phát tài, mua vé số 10 nghìn đồng nhưng ôm giải độc đắc.

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