Đúng 8h ngày 28/6, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, vận khí tươi tốt, lộc lá xum xuê, vàng bạc trĩu cành, may mắn đầy rổ, hạnh phúc nở hoa

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 20:30

Con giáp này nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Không những thế, người tuổi này sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, lém lỉnh như những chú khỉ vậy. Không những thế, họ còn mang số mệnh giàu sang phú quý. Vì vậy, thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn nhưng đến trung tuổi thì cuộc sống của họ dần ổn định, tài lộc ngày một dồi dào.

Người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh, lại được quý nhân chỉ bảo. Vì vậy, từ khoảng thời gian này, con giáp có tài lộc bùng nổ, chỉ cần nắm bắt cơ hội là họ có thể kiếm tiền một cách thuận lợi.

Được quý nhân phù trợ, nâng bước trong sự nghiệp, con giáp này ngày một thăng tiến, đạt được nhiều thành công. Người tuổi Thân làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, sản phẩm được mùa, bán được giá. Cố gắng nỗ lực không ngừng, con giáp này có được thu nhập rủng rỉnh, cuộc sống ấm no hơn trước.

Đúng 8h ngày 28/6, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, vận khí tươi tốt, lộc lá xum xuê, vàng bạc trĩu cành, may mắn đầy rổ, hạnh phúc nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, gan dạ, dám nghĩ dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, đôi lúc họ tỏ ra khá nóng nảy và mất bình tĩnh.

Người tuổi Dần nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên coi trọng, công việc suôn sẻ, tài lộc không ngừng đổ về. Đồng thời, người tuổi này nếu làm đầu tư kinh doanh sẽ gặp may mắn hết lần này đến lần khác. Họ lần lượt chốt được những đơn hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

Tuy nhiên, người tuổi này chớ nên ôm đồm nhiều việc kẻo xôi hỏng, bỏng không. Ngoài ra, người tuổi Dần nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc đến kiệt sức kẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đúng 8h ngày 28/6, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, vận khí tươi tốt, lộc lá xum xuê, vàng bạc trĩu cành, may mắn đầy rổ, hạnh phúc nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ có tài thao lược, có lòng dũng cảm, nghị lực mạnh mẽ và luôn giữ được sự tự tin. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, thấy khó khăn không nản chí nên đến trung tuổi thường sẽ đạt được thành công.

Con giáp này nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ điềm tĩnh hơn trong giải quyết các vấn đề trong công việc. Họ biết cách tạo ra tài sản và đầu tư của cải để có cuộc sống giàu có, sung túc hơn.

Ngoài ra, người tuổi Thìn không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Người tuổi này nếu chưa có công việc sẽ sớm tìm được công việc như ý. Trong khi đó, người làm kinh doanh thường buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng. Không những thế, người tuổi Thìn còn nhận nhiều tin vui trong cuộc sống. Con giáp tuổi này nếu còn độc thân sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tiền của ngập két, giàu có hết phần thiên hạ, hồng phúc dồi dào

Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tiền của ngập két, giàu có hết phần thiên hạ, hồng phúc dồi dào

Người tuổi này có tài lộc tràn vào cửa, ra ngoài gặp quý nhân, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Họ có thể sẽ nhận được cơ hội công việc, hợp tác làm ăn mới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 28/6/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 52 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy