Đúng 7h30 sáng mai, thứ Bảy 7/10/2023: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tình cảm đào hoa, tài lộc rủng rỉnh

Tử vi ngày 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thăng hoa với những gì bạn đang có.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn đã từ bỏ quá lâu, chưa tìm được đối tượng phù hợp với chính mình.

Công việc: Người tuổi Hợi trong công việc luôn biết cách thể hiện bản thân, làm việc luôn ưu tiên kết quả lên hàng đầu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, những thăng hoa trong công việc, giúp bạn có nguồn tài chính dồi dào.

Sức khoẻ: Sức khoẻ ổn định, cơ thể cần được kiểm tra tổng quát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 7/10/2023, tuổi Thân có thể kiếm được một khoản kha khá. Con giáp này táo bạo hơn hẳn và chấp nhận rủi ro lớn trong chuyện đầu tư, vì thế mà bản mệnh chiếm được lợi thế nhanh chóng hơn hẳn so với đối thủ.

Thậm chí, có một vài người phát tài dựa vào may mắn. Với đồng tiền từ trên trời rơi xuống, bản mệnh cần có cách chi tiêu và sử dụng hợp lý, nếu không thì của thiên cũng sẽ trả địa. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên nhắc nhở mình không nên sống dựa vào khoản tiền này.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân ngày càng kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe những lời tâm sự của nửa kia. Hai người cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn nên tình yêu sâu sắc đáng ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.