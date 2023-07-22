Đúng 7h22 ngày 22/7: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ, vượt lên nghịch cảnh, sự nghiệp phát triển, đạt được kết quả tích cực, làm việc gì cũng mỹ mãn, cuộc sống gia đình suôn sẻ, thịnh vượn

Tuổi Mùi làm việc cực kì thuận lợi. Với đầu óc nhanh nhạy và tinh tường, bản mệnh thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết cho những công việc bế tắc suốt thời gian qua. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý, đồng thời cũng sẽ truyền dạy cho bản mệnh nhiều kiến thức hữu ích. Hãy tận dụng thời cơ này để học hỏi người đi trước thật nhiều.

Tiếc rằng con giáp này có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Hai người cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn, to tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho người đối diện.

Sự thiếu suy nghĩ và đánh giá sai người khác có thể khiến người tuổi Thân gặp sự ghen ghét từ kẻ khác. Bạn cần thay đổi cách nhìn nhận và tránh độc đoán hay đánh đồng trong công việc. Con giáp này thông minh nhưng cũng khoa trương và phóng đại, dẫn đến việc sự nghiệp chưa phát triển tốt. Bạn cần học cách khiêm tốn hơn để thành công trong công việc.

Vận trình tình cảm gặp một số trở ngại. Dù đã có gia đình hay đang trong mối quan hệ tình yêu, việc chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau vẫn cần thiết. Nhưng điều này không có nghĩa là không để đối phương có không gian riêng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhiều lúc bạn chỉ muốn bùng nổ, thoát khỏi vòng vây và được thỏa sức làm theo sở thích. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã bó buộc suy nghĩ và sự sáng tạo của bạn. Về sức khỏe, thể trạng của bạn rất tốt. Thực Thần ghé thăm dự báo con giáp tuổi Dậu sẽ chứng kiến những nỗ lực trong nửa năm qua đang dần kết trái và mang đến cho bạn những thành công đáng mong chờ.



Kim - Mộc xung khắc dự báo tuổi Dậu gặp khó khăn về tiền bạc, cũng là ảnh hưởng từ những trở ngại của kinh tế trong thời gian gần đây. Bạn cần có kế hoạch dài hơi để vượt qua thời điểm cực kỳ đáng ngại này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm