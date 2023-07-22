Đúng 7h07 ngày 23/7: 3 con giáp Chính Tài soi rọi, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, nguồn thu nhập lớn, thích gì mua nấy, đường tình duyên hanh thông, tương lai sáng chói

Tâm linh - Tử vi 22/07/2023 17:14

Sự nghiệp đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vấp phải những khúc mắc trong quá trình làm việc, trao đổi với đồng nghiệp. Tập thể thiếu đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến của tất cả mọi người, vừa ảnh hưởng hòa khí vừa khiến hiệu suất giảm sút. Con giáp này cần phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói hay làm bất cứ điều gì. Có những mâu thuẫn có thể giải quyết được thì chớ nên làm to chuyện, hãy tìm cách để đôi bên hòa giải với nhau, hướng về mục tiêu chung mà phấn đấu. Hôm nay không thích hợp để thể hiện cái tôi một cách thái quá.

Áp lực trong công việc khiến cho tuổi Mùi trở nên nóng nảy hơn, thiếu kiểm soát cảm xúc. Bản mệnh vô cớ nổi nóng với nửa kia mà không có lý do khiến tình cảm bị ảnh hưởng. Con giáp này cần bình tĩnh lại và chủ động xin lỗi đối phương nếu mình là người khơi mào mọi chuyện.

Đúng 7h07 ngày 23/7: 3 con giáp Chính Tài soi rọi, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, nguồn thu nhập lớn, thích gì mua nấy, đường tình duyên hanh thông, tương lai sáng chói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự đoán có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử hay làm việc chung với người khác. Bạn thích làm việc độc lập để có thể thoải mái phát huy, nên khi phải hợp tác với người khác, bạn thấy rất gò bó và mất tự do, từ đó sinh ra thái độ bằng mặt không bằng lòng.  Bản mệnh còn có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Dù bạn không có ác ý nhưng cách diễn đạt không rõ ràng của bạn khơi mào nhiều tranh cãi. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình.

 

Do ngũ hành Thổ vượng nên sức khỏe của tuổi Tuất không được tốt lắm, có thể đổ bệnh vì đề kháng kém, còn xuất hiện tình trạng lao lực do công việc chồng chất. Chỉ một vài thay đổi nhỏ cũng khiến bạn mệt mỏi, dễ bị ốm đau nên cần cẩn thận đề phòng, đừng chủ quan mà để mình mắc bệnh nhé.

Đúng 7h07 ngày 23/7: 3 con giáp Chính Tài soi rọi, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, nguồn thu nhập lớn, thích gì mua nấy, đường tình duyên hanh thông, tương lai sáng chói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đối với người tuổi Dậu, con đường công danh gặp rắc rối lớn, nhưng nếu biết giải quyết tốt, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và thành công. Tài lộc tăng trưởng, dù công việc có khó khăn nhưng đầu tư lại đem lại thành công, giúp họ không phải quá lo lắng về chi tiêu.

Tình yêu dường như mờ nhạt, độc thân có thể vì quá tập trung vào công việc mà bỏ qua cơ hội tình duyên.

Đúng 7h07 ngày 23/7: 3 con giáp Chính Tài soi rọi, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, nguồn thu nhập lớn, thích gì mua nấy, đường tình duyên hanh thông, tương lai sáng chói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Top 3 con giáp số mệnh phú quý, gặp nhiều may mắn, thần Tài chỉ bảo, sự nghiệp lên hương, tiền bạc chạy thẳng vô túi, cuộc sống hạnh phúc viên mãn đúng 3 ngày đầu tuần mới 24-26/7

Top 3 con giáp số mệnh phú quý, gặp nhiều may mắn, thần Tài chỉ bảo, sự nghiệp lên hương, tiền bạc chạy thẳng vô túi, cuộc sống hạnh phúc viên mãn đúng 3 ngày đầu tuần mới 24-26/7

Đây là thời gian mà 3 con giáp gặp được quý nhân phò trợ đúng nghĩa. Điều này không chỉ giúp họ tránh xa thị phi mà còn đạt được may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'