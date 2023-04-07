Đúng 7h sáng 4 phút hôm nay (7/4/2023), TOP 3 con giáp nhận tin vui ĐƯỜNG DUYÊN HOA NỞ, gặp được ý trung nhân, thu hút sự chú ý của người khác giới

Tháng này về mặt tình cảm, người tuổi Thìn có cơ hội tái hợp, liên lạc được với người cũ, dần dần hâm nóng tình cảm giữa hai bên. Nếu còn độc thân, bạn cũng có khả năng sẽ gặp lại người mình từng thích và đã lâu không liên lạc. Đối với những người đã có nửa kia, năng lượng vui vẻ, tích cực và không ngừng làm mới mình của tuổi Thìn sẽ khiến đối phương "chết mê chết mệt".

Với bản tính nhạy cảm với các cơ hội và không ngại thách thức bản thân với những giới hạn mới, thời điểm tháng 4 dương lịch cũng đánh dấu khoảng thời gian mà tuổi Thìn có thể thăng tiến, đạt được nhiều cơ hội mới trong công việc và đầu tư. Tuy nhiên, chớ nên mơ mộng quá nhiều mà hãy có kỳ vọng phù hợp với mục tiêu hiện tại của bản thân.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 7/4/2023 hôm nay, tuổi Thìn biết vận dụng thế mạnh của mình vào đúng việc đúng lúc, giải quyết mọi việc ổn thỏa, chẳng ai có thể tìm ra bất cứ điều gì để soi xét hay bới móc bản mệnh.

Vận trình tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Dù vậy bản mệnh vẫn nên chi tiêu có kế hoạch để duy trì vận may của mình.

Vận trình tình cảm tốt đẹp đúng như bản mệnh mong đợi. Dù cho đôi lúc cả hai cũng xảy ra cãi vã nhưng đó cũng là cách để cả hai thấu hiểu nhau hơn. Tình yêu đủ lớn để dù có tranh luận gay gắt đến đâu thì cuối cùng hai người vẫn dễ dàng thông cảm và bỏ qua cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TỴ

Với tuổi Tỵ, thứ 6 này do chịu ảnh hưởng của Thương Quan nên công việc có phần chững lại. Bạn không thực sự tập trung, dễ để những vấn đề cá nhân xen vào thời gian vốn phải dành cho công việc, tốc độ giảm đáng kể. Hiệu suất cũng khó được như ý muốn.

Vấn đề xuất phát từ phía bạn nên chính con giáp này phải tự tìm ra cách khắc phục thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cấp trên bắt đầu tỏ ý không vừa lòng với thái độ làm việc của Tị, bạn nên sớm chấn chỉnh bản thân trước khi khiến tiền đồ của mình bị ảnh hưởng.

Bù lại, nhờ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những chú Rắn đang trên đà hạnh phúc. Hạnh phúc hiện tại chẳng dễ gì có được, hãy trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân vẫn cần nỗ lực hơn nữa mới mong tìm được một nửa phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!