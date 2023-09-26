Đúng 7h ngày 27/9, 3 con giáp có vận may vây bám, ăn nên làm ra, vận may thấm vào người, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 20:42

Tử vi dự đoán vào 7h ngày 27/9, 3 con giáp có vận may vây bám, ăn nên làm ra, vận may thấm vào người, hạnh phúc mỹ mãn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Những người làm kinh doanh cũng đang tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc, cuối năm sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Đúng 7h ngày 27/9, 3 con giáp có vận may vây bám, ăn nên làm ra, vận may thấm vào người, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão hiền lành nhưng cũng không kém phần khôn khéo và tinh tế. Họ có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Con giáp này có tài lãnh đạo và biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Khi người khác gặp chuyện, họ sẽ giúp đỡ theo phạm vi, khả năng của mình. Khi bản thân gặp chuyện, họ giữ được sự bình tĩnh và không ngừng tìm cách để giải quyết khó khăn. Họ mang tính cách tương đối đơn giản, giàu nhiệt huyết nên được nhiều người quý trọng.

Tài lộc của người tuổi Mão sẽ tăng cao. Họ gặp nhiều cơ may trong công việc. Họ đạt được thành tích xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, lương thưởng gia tăng. Người tuổi Mão làm kinh doanh thì nhờ vào nỗ lực của bản thân sẽ tìm ra được nguồn hàng mới, gặp gỡ được người cộng sự, nhân viên tâm huyết với công việc. Con giáp này kinh doanh một vốn bốn lời, doanh thu tăng cao.

Đúng 7h ngày 27/9, 3 con giáp có vận may vây bám, ăn nên làm ra, vận may thấm vào người, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu dễ thu hút được sự chú ý từ người khác. Bởi họ là người có tài, hoạt ngôn, khả năng quan sát nhạy bén, biết cách nắm bắt cơ hội. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Dậu hiền lành, tốt bụng, biết tu dưỡng, coi trọng tình cảm và lẽ phải. Họ không thích sống một mình, thích giao lưu, kết bạn và có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Người tuổi Dậu có tài vận vượng hơn thấy rõ. Họ có nhiều cơ may phát triển sự nghiệp nên bản thân họ cần chú ý nắm giữ. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu, đường thăng tiến rộng mở.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì tài lộc dồi dào, hàng về đến đâu hết đến đó. Các khoản đầu tư của họ từ trước đây sẽ sinh lời. Con giáp này kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa, gia đạo hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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