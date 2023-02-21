Đúng 72 giờ tới: Cát tinh trợ vận, 3 con giáp tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, gặp vô vàn may mắn, giàu có nứt vách

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 22:53

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này đều rất khởi sắc trong 72 giờ tới.

Tuổi Thìn

Giai đoạn 72 giờ tới dự đoán, Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Con giáp nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. Làm tốt thì vận trình có thể lội ngược dòng.

Mặc dù vẫn có hung tinh cản đường nhưng người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Đúng 72 giờ tới: Cát tinh trợ vận, 3 con giáp tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, gặp vô vàn may mắn, giàu có nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan trong 72 giờ tới khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đặc điểm chung của những người cầm tinh con Hổ là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Giai đoạn này, Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính. Con giáp này cũng nên cẩn thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Đúng 72 giờ tới: Cát tinh trợ vận, 3 con giáp tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, gặp vô vàn may mắn, giàu có nứt vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, trong 72 giờ tới, tài lộc của tuổi Mùi sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, Mùi sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Đúng 72 giờ tới: Cát tinh trợ vận, 3 con giáp tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, gặp vô vàn may mắn, giàu có nứt vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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