Đúng 7 ngày tới, vận may ập tới, 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, tiền bạc tăng vụt, lương thưởng gấp 2 gấp 3, cuộc sống chạm đến đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 19:44

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn bởi được trời ban tài lộc, được thăng quan tiến chức khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Trong 7 ngày sắp tới, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

 

Tuy nhiên Dần cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường.

Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

Đúng 7 ngày tới, vận may ập tới, 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, tiền bạc tăng vụt, lương thưởng gấp 2 gấp 3, cuộc sống chạm đến đỉnh cao - Ảnh 1
Trong 7 ngày sắp tới, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 7 ngày tới của tuổi Tý cho thấy những tín hiệu tốt lành. Thời gian này, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì có quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Ở phương diện công danh sự nghiệp, bản mệnh sẽ phát huy tốt khả năng và gây ấn tượng với lãnh đạo. Hơn nữa, nhờ biết cách đối nhân xử thế khéo léo và tích cực trong công việc nên thời gian tới là thời cơ tốt để tuổi Tý thu hút nhiều cơ hội khen thưởng hoặc thăng tiến trong sự nghiệp.

Ở phương diện tài lộc, tiền về tay không ít, ngày càng vượng nhưng cần phải cẩn trọng việc chi tiêu, hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết. 

Đúng 7 ngày tới, vận may ập tới, 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, tiền bạc tăng vụt, lương thưởng gấp 2 gấp 3, cuộc sống chạm đến đỉnh cao - Ảnh 2
Tử vi 7 ngày tới của tuổi Tý cho thấy những tín hiệu tốt lành. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trong bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực chất họ có nội tâm mạnh mẽ. Bản mệnh luôn giữ tinh thần lạc quan, muốn mang đến nhiều điều tích cực cho những người xung quanh.

Tuổi Mùi tin rằng chính bản thân là người quyết định số mệnh cuộc đời mình. Con giáp này sẽ không lãng phí thời gian mà luôn nỗ lực từng ngày để đạt được những gì mình mong muốn. Bản mệnh hoàn toàn có thể nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tử vi dự báo rằng, trong 7 ngày tới đây, tuổi Mùi được cát tinh soi chiếu nên đường tình duyên, sự nghiệp đều có sự khởi sắc. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên công việc ngày một hưng thịnh, tiền của dồi dào.

Đúng 7 ngày tới, vận may ập tới, 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, tiền bạc tăng vụt, lương thưởng gấp 2 gấp 3, cuộc sống chạm đến đỉnh cao - Ảnh 3
 Trong 7 ngày tới đây, tuổi Mùi được cát tinh soi chiếu nên đường tình duyên, sự nghiệp đều có sự khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp cầu gì được nấy, đi đến đâu tiền vào đến đó, nắm bắt cơ hội làm giàu không khó

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp cầu gì được nấy, đi đến đâu tiền vào đến đó, nắm bắt cơ hội làm giàu không khó

3 con giáp này trong 10 ngày tới tài lộc vượng phát, có quý nhân nâng đỡ, vận mệnh xoay chuyển, ngày càng phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 7 ngày tới con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 23 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 44 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 48 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều