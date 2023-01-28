Đúng 7 ngày tới (4/2): 3 con giáp lộc lá bủa vây, thần tài "dúi tiền vào tay", vươn mình làm đại gia, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 20:00

7 ngày tới (4/2) con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tình tiền như ý. Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định Dần sẽ càng vượng phát, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Dần

Độc lập, ngoan cường, không ngại dấn thân nên Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Tuy nhiên do bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Dần lành ít dữ nhiều, hao tài tốn của.

Thế nhưng, 7 ngày tới (4/2) con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tình tiền như ý. Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định Dần sẽ càng vượng phát, muốn nghèo cũng khó.

Đúng 7 ngày tới (4/2): 3 con giáp lộc lá bủa vây, thần tài 'dúi tiền vào tay', vươn mình làm đại gia, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đầu năm có Tam Hội giúp tuổi Dần may mắn trên con đường sự nghiệp. Ai buôn bán có thể tham khảo giờ đẹp nhờ người hợp tuổi để mở hàng trong hôm nay. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, được cấp trên quý mến, Tết vẫn chịu khó tăng ca làm thêm, ai có thể ghét bạn được?

Những người cầm tinh con Hổ là những người sống thực tế và tràn đầy tự tin, họ không sợ thất bại và làm việc chăm chỉ để tạo nên những điều kỳ diệu ở nơi làm việc.

7 ngày tới (4/2) bạn sẽ phá vỡ gông cùm, thoát khỏi tình trạng khó khăn và dễ dàng kiếm được những khoản tiền mà người khác không làm được, họ làm việc chăm chỉ và được kỳ vọng sẽ kiếm được nhiều tiền đầu năm mới.

Là con giáp may mắn đầu năm 2023, vận khí của Dần sẽ vượng nhất, cho đi càng nhiều, nhận lại càng nhiều, vận may của gia đạo tuổi này cũng được quý nhân phù trợ.

Đúng 7 ngày tới (4/2): 3 con giáp lộc lá bủa vây, thần tài 'dúi tiền vào tay', vươn mình làm đại gia, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ khá suôn sẻ, tiền bạc có phần dư dôi nhờ Chính Tài trợ mệnh. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài. Dù công việc khá vất vả, chiếm thêm thời gian nên bạn sẽ thấy mệt mỏi, song tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Với người kinh doanh, con giáp này nếu đang có ý định tìm hiểu hạng mục đầu tư nào đó thì hãy chớp lấy thời cơ tốt đẹp trong hôm nay. Đương nhiên vẫn nên chọn lĩnh vực bản mệnh hiểu rõ nhất và có khả năng nhất bởi đó mới là việc làm mình hứng thú và không phải chịu những rủi ro không đáng có.

Chuyện tình cảm riêng tư trong ngày gặp nhiều rắc rối. Bản mệnh và người ấy bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ vì một vài tác động bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ sớm được tuổi Ngọ giải quyết ổn thỏa, nhanh chóng và không có gì đáng lo ngại.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

10 ngày tới (7/2) Thần Tài gõ cửa, Thực Thần ban phát tài lộc top 3 con giáp chuyển mình và đổi vận, tiền vào như nước thoải mái mua nhà sắm xe

10 ngày tới (7/2) Thần Tài gõ cửa, Thực Thần ban phát tài lộc top 3 con giáp chuyển mình và đổi vận, tiền vào như nước thoải mái mua nhà sắm xe

3 tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

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