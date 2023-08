Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ.

Cùng với tin vui về tài chính thì bản mệnh cần phải lưu tâm đến các mối quan hệ trong công việc, đề phòng bị kẻ tiểu nhân thấy “không ăn được thì đạp đổ”, dẫn đến những chuyện thị phi không mong muốn mà bạn phải đứng ra để giải quyết.

Trong 7 ngày tới đây tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán. Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dậu ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Tử vi trong 7 ngày tới đây người tuổi Dậu vô cùng may mắn phát lộc to.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.