Đúng 7 ngày tới (29/12 - 5/12), Thần Tài mở kho phát LỘC, 3 con giáp chỉ cần rung đùi hưởng lộc, cuộc sống khởi sắc đáng mong chờ, mọi điều hành thông bất ngờ

Đúng 7 ngày tới (29/12 - 5/12), năng lượng sáng tạo của Chính ấn giúp Dậu trở thành con giáp có năng lượng mạnh, thích hợp cho việc đưa ra những ý tưởng đột phá hoặc thử nghiệm công nghệ mới. Hôm nay, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ một người đáng kính, chẳng hạn như lời giới thiệu từ khách hàng hoặc cấp trên giúp bạn làm xong việc sớm.

Hai hành Kim tương hòa, những người độc thân có thể gặp được người bạn đời lý tưởng của mình trong một khung cảnh lãng mạn, và mối quan hệ của họ có thể đẹp như trong truyện cổ tích. Người đang yêu có thể tham gia vào các hoạt động thường ngày với người bạn đời của mình, chẳng hạn như vẽ tranh hoặc nấu ăn để hâm nóng tình cảm..

Đúng 7 ngày tới (29/12 - 5/12), tuổi Thân rồi sẽ có được những điều mình mong muốn. Tài tinh dẫn lối mang đến những may mắn bội phần cho bản mệnh trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Bên cạnh nguồn thu nhập chính, tuổi Thân còn có khả năng kiếm thêm nguồn thu từ nghề tay trái, nhờ thế mà của cải bội thu, dư dả. Tình hình tài chính ổn định, chi thu cân đối giúp bản mệnh có thể để ra một khoản tiền tiết kiệm khá lớn cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phương diện tình cảm, người đã yêu lâu có thể tiến tới hôn nhân hoặc cha mẹ đang mong con cái thành gia thất cũng được như ý muốn. Người độc thân hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội kẻo sẽ phải nói lời hối tiếc.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 7 ngày tới (29/12 - 5/12), với sự xuất hiện của Tam Hợp quý nhân, vượng đủ đường với người tuổi Mão. Trước hết là ở phương diện tình cảm, bạn có thể giải quyết được hết các mâu thuẫn trong gia đình, tìm lại tiếng nói chung giữa các thành viên. Không khí gia đình êm ấm cũng tạo động lực cho mọi người cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài lại hỗ trợ Mão trên công cuộc kiếm tiền làm giàu của mình. Bên cạnh các kế hoạch đang tiến hành, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về các lĩnh vực đầu tư mới và sẵn sàng cho những quyết định sáng suốt về tiền bạc trong tương lai.

Công việc trong ngày cũng có nhiều tiến triển tích cực. Hợp tác suôn sẻ với đồng nghiệp giúp bạn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời để đẩy nhanh tiến độ. Bạn có thể ghi điểm trong mắt cấp trên nhờ sự hòa đồng và hăng hái của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!