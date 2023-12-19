Đúng 7 ngày tới (26/12), 3 con giáp tài lộc rực rỡ như cầu vồng, làm ăn xuôi thuận, tăng lương thăng chức ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 17:33

Đúng 7 ngày tới (26/12), 3 con giáp sau rủng rỉnh tài lộc đầy túi, công danh thăng tiến, nhanh chóng phú quý hơn người.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 7 ngày tới (26/12), công việc của tuổi Sửu suôn sẻ. May mắn là mọi khó khăn trong công việc đều được giải quyết nhanh chóng giúp bản mệnh được nghỉ ngơi nhiều hơn. Những người đang chờ tin tức thi cử, xin việc hay hồ sơ xuất ngoại sẽ sớm có tin vui.

Vận tài cũng có tiến triển. Con giáp này thông minh, biết cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm tiền phòng thân. Đặc biệt với người làm kinh doanh thì hôm nay sẽ là một ngày buôn bán phát tài, tiền bạc vào nhà nhiều như nước.

Tiếc là vận tình cảm trái lại có phần ảm đạm khi tuổi Sửu không có vận may tình duyên. Người độc thân cẩn thận trong thời gian tới kẻo bị lừa. Những người có gia đình cần quan tâm đến việc học hành của con cái nhiều hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 7 ngày tới (26/12), 3 con giáp tài lộc rực rỡ như cầu vồng, làm ăn xuôi thuận, tăng lương thăng chức ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Ngọ rất tự tin, dũng cảm và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Họ đam mê, sáng tạo và luôn khao khát thành công cũng như được người khác công nhận.

Đúng 7 ngày tới (26/12), người tuổi Ngọ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Họ không chỉ có được bước đột phá lớn trong sự nghiệp như vị trí mới, một dự án thú vị hay một sự hợp tác kinh doanh thành công mà còn nhận được một vài khoản lợi tức đầu tư hoặc thu nhập ngoài dự kiến. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng may mắn có được tình yêu bền chặt, ổn định.

Người tuổi Ngọ cần duy trì sự tự tin và thái độ tích cực trong thời gian này. Không những vậy, con giáp này hãy dũng cảm thể hiện tài năng, khả năng của mình và sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Họ nên nhớ rằng chia sẻ niềm vui thành công với người khác sẽ khiến bản thân vui vẻ hơn.

Đúng 7 ngày tới (26/12), 3 con giáp tài lộc rực rỡ như cầu vồng, làm ăn xuôi thuận, tăng lương thăng chức ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Đúng 7 ngày tới (26/12), người tuổi Mão dạt dào tình cảm, chân thành trong tình yêu. 

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão luôn mong muốn bản thân có những ngày làm việc thoải mái, nhẹ nhàng.

Tình cảm: Với tình yêu, bạn là người khá nhẹ nhàng, tuýp người chung thủy. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay bạn đã tạo ra nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập không chỉ cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác.

Sức khoẻ: Rất biết cách kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể.

Đúng 7 ngày tới (26/12), 3 con giáp tài lộc rực rỡ như cầu vồng, làm ăn xuôi thuận, tăng lương thăng chức ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp đổi vận giàu sang, làm ăn phát đạt, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp đổi vận giàu sang, làm ăn phát đạt, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý

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