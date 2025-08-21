Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), Chính tài soi sáng con đường tiền bạc của người tuổi Mùi. Hôm nay bạn có thể giải quyết nợ nần, thuế má, số liệu trong công việc. Bên cạnh đó sự đầu tư chỉn chu cho công việc của con giáp này sẽ được đền đáp cực kỳ hậu hĩnh.

Theo tử vi hàng ngày, ảnh hưởng của Nhị Hợp quý nhân sẽ giúp Mùi thông minh hơn trong vấn đề công việc, không để tiểu nhân tìm ra kẽ hở soi mói mình. Bạn tạm gác lại ham muốn vui chơi, dốc lòng làm việc. Bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Người độc thân không cần lo lắng, nay bạn có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thích. Người đã có người yêu dễ hờn dỗi vì nghi ngờ, cần kiên nhẫn lắng nghe lời giải thích của đối phương

Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), tuổi Ngọ có Chính Ấn chiếu mệnh nên sẽ đòi lại được công bằng, quyền lợi trong công việc. Bạn tập trung kiếm tiền, vừa bớt va chạm với người khác mà lại có thêm kinh tế cho mình nhưng cần thêm chí tiến thủ để lập nghiệp lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi nhờ Tam Hợp trợ vận. Nhiều bạn còn được người thân, khách hàng cho tiền hoặc cấp trên khen thưởng bất ngờ.

Trong một tình yêu thật sự, bạn sẽ cười nhiều hơn khóc, bạn đã có được cảm giác hạnh phúc của gia đình, tình yêu khi được cục diện Mộc Hỏa tương sinh nâng đỡ. Ngày hôm nay cũng giao tiếp nhiều hơn mọi ngày, không chừng lại quen được thêm bạn mới.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), Tam Hợp độ mệnh, vận trình ngày mới của người tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh rất tỉnh táo và nhạy bén trước những thời cơ đến vào thời điểm này, nhờ đó có thể giành được lợi thế cho riêng mình. Bạn biết rằng mọi chuyện trên đời này không chỉ dựa vào may mắn mà phần lớn phụ thuộc vào chính sức mình nên luôn cố gắng không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng khởi sắc hơn nhiều. Bạn có sự phán đoán chuẩn xác, đưa ra những quyết định nhanh chóng khi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, nhờ đón đầu xu hướng mà kiếm được bộn tiền về tay. Một khi bạn đã tập trung nỗ lực thì tiềm năng quả thật không đùa được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!