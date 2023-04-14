Tháng này về mặt tình cảm, người tuổi Thìn có cơ hội tái hợp, liên lạc được với người cũ, dần dần hâm nóng tình cảm giữa hai bên. Nếu còn độc thân, bạn cũng có khả năng sẽ gặp lại người mình từng thích và đã lâu không liên lạc. Đối với những người đã có nửa kia, năng lượng vui vẻ, tích cực và không ngừng làm mới mình của tuổi Thìn sẽ khiến đối phương "chết mê chết mệt".

Với bản tính nhạy cảm với các cơ hội và không ngại thách thức bản thân với những giới hạn mới, thời điểm tháng 4 dương lịch cũng đánh dấu khoảng thời gian mà tuổi Thìn có thể thăng tiến, đạt được nhiều cơ hội mới trong công việc và đầu tư. Tuy nhiên, chớ nên mơ mộng quá nhiều mà hãy có kỳ vọng phù hợp với mục tiêu hiện tại của bản thân.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Tinh thần sa sút, tâm trạng cũng ủ dột suốt cả ngày khiến người tuổi Ngựa không thể tập trung để làm tốt việc gì. Nếu không mau chóng chấn chỉnh lại thái độ này thì chẳng ai khác, bản mệnh sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề mình gây ra.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Con giáp này nếu đang thương thầm trộm nhớ một người nào đó thì đừng tiếc gì lời tỏ tình với họ. Thái độ nghiêm túc và tình cảm chân thành của bản mệnh sẽ sớm cảm hoá được trái tim sắt đá của đối phương.

Tài vận: Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ. Công việc trì trệ kéo theo sự ì ạch của các nguồn doanh thu đòi hỏi con giáp này phải chi tiêu tiết kiệm hơn.

Tuổi Mậu Ngọ: Cần học cách kiểm soát tâm trạng bất ổn.

Tuổi Canh Ngọ: Đừng thể hiện cảm xúc và sự quan tâm một cách thái quá.

Màu sắc vượng vận: Nâu

Quý nhân: Tuổi Tuất

Con số may mắn: 2, 19

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 15/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay có nhiều suy nghĩ hạn chế, nên tin tưởng bản thân nhiều hơn.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay nên tập cách tin tưởng vào bản thân, kỹ năng công việc, kiến thức chuyên môn.

Tình duyên: Tình duyên là chuyện may mắn có cơ hội gặp nhau, thường xuyên chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhau.

Tài lộc: Vững vàng, tìm kiếm nhiều cơ hội tăng thu nhập, tài lộc sẽ đến.

Sức khỏe: Mụn lưng, mụn mặt là do cơ thể đang nóng, hãy thử các món ăn dễ chịu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm