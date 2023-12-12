Đúng 7 ngày tới (19/12), 3 con giáp được trời ban hỷ vận, tiền của chật két, giàu có vô biên, cuộc đời tươi đẹp như hoa

Đúng 7 ngày tới (19/12), tuổi Dậu gặp khó khăn trong công việc. Con giáp này nên tránh để ý đến những lời châm chọc hay mỉa mai từ đồng nghiệp, thay vào đó hãy tập trung vào việc chứng minh khả năng của bản thân bằng những hiệu suất thực tế.

Trong ngày hôm nay, người mang thai nên hạn chế việc dịch chuyển vị trí của các vật dụng ở hướng chính Nam của phòng, giường ngủ và nhà vệ sinh và nên tránh thực hiện các công việc sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, thay đổi khóa cửa để không làm ảnh hưởng đến tình cảm và tài lộc.

Nếu đang đảm nhận vai trò lãnh đạo, điều quan trọng là giữ vững chính kiến của mình và duy trì cái nhìn chính xác về mọi tình huống. Hạn chế việc nghe theo lời nói một chiều từ bất kỳ ai và cần đặt niềm tin vào khả năng đánh giá của chính mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đang gặp nhiều may mắn trong công việc. Có cơ hội mới mở ra, và bạn được đánh giá cao về thành tích và nỗ lực. Tin tưởng vào các cơ hội mới trong công việc, thi cử, hoặc chuyển công tác để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi hôm nay thăng hoa và nở rộ. Sự gắn kết trong gia đình được củng cố. Lắng nghe và chia sẻ buồn vui giúp phá vỡ khoảng cách trong mối quan hệ. Hãy tránh xa cám dỗ và xử lý tốt mối quan hệ để duy trì hạnh phúc cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 7 ngày tới (19/12), người tuổi Dần làm cho bản thân vướng mắc trong công việc.

Công việc: Người tuổi Dần vướng phải những công việc, làm việc còn nhiều khó khăn, không đạt kết quả mong đợi.

Tình cảm: Bạn đang vướng phải tình cảm khó chia xa, thường xuyên suy nghĩ tiêu cực.

Tài lộc: Tài lộc đang gặp những vấn đề bất ngờ, cố gắng chủ động tài chính.

Sức khoẻ: Sức khỏe đang tốt, bạn đang dành thời gian vận động.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.